“صور”.. تعرف على آخر إصدارات موتورولا من هواتف 5G

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - كشفت شركة موتورولا مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من هواتف 5G، حيث قدمت هاتفي Moto G Stylus 5G وMoto G 5G للعام 2022.

هاتف Moto G Stylus 5G

يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة My UX، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يأتي Moto G Stylus 5G للعام 2022 بقلم مدمج لتدوين الملاحظات، أو رسم المخططات السريعة، أو تحرير الصور على الهاتف.

أيضاً تقدم الشركة الهاتف بتطبيق Moto Note مثبت مسبقاً، الذي يتيح للمستخدم تدوين الملاحظات بشكل سريع دون الحاجة لفتح الهاتف في البداية.

ويضم Moto G Stylus 5G للعام 2022 مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، ويدعم تقنية NFC.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع دعم TurboPower 10 و Quick Charge 3.0، ويتميز الهاتف بسماكة 9.3مم، ووزن 215 جرام، ويتوفر بدءاً من 28 من أبريل بسعر 500 دولار.

هاتف Motorola Moto G 5G للعام 2022

يتميز هاتف Moto G 5G للعام 2022 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة My UX، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 10W، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم منفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر الهاتف بدءاً من 19 من مايو بسعر 400 دولار.