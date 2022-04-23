تقنية “من عالم آخر” من أودي… تعرفوا اليها

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

لا تبخل شركات السيارات على عشاقها خصوصاً مع تقديم الكثير من التكنولوجيا الرائعة والحديثة التي تجعل من المقصورة الداخلية ممتعة إلى اقصى الحدود، من هنا لنطلع على التالي حتى نكتشف ماذا قدمت أودي لنا.

متى ستتوفر هذه التكنولوجيا؟

أعلنت أودي عن ميزة holoride الخاصة بها، وهي نظام واقع افتراضي داخل السيارة مخصص للألعاب والأفلام، لتوصلنا من خلال هذه التكنولوجيا داخل المقصورة إلى آفاق جديدة في عام 2022 لاسيما وأنه أصبحت أنظمة المعلومات والترفيه ومعدات السلامة أكثر تقدمًا يومًا بعد يوم في عالم المحركات.تقنية ممتعة إلى اقصى الحدود

اعتبارًا من يونيو 2022، سيتمكن الركاب من استخدام نظارات الواقع الافتراضي Vive Flow من HTC أو أي سماعة رأس Bluetooth VR أخرى يتم دعمها بواسطة Holoride لعرض الألعاب والأفلام والمحتويات الأخرى، كما ويمكن لمالكي طرازات أودي المجهزة بـ MIB 3 الاستفادة من هذه الخدمة: A4، وA5 و A6 و A7 و A8 و Q5 و Q7 و Q8 و e-tron و e-tron GT Quattro.

تكنولوجيا السيارات

تقول أودي إن التكنولوجيا المتطورة هذه ستكون قادرة على تكييف المحتوى الافتراضي المخصص مع حركات قيادة السيارة في الوقت الفعلي: على سبيل المثال، إذا كانت السيارة تأخذ منعطفًا يمينًا، فإن سفينة الفضاء في العالم الخيالي ستطير أيضًا إلى اليمين. إذا كانت السيارة تتسارع فإن سفينة الفضاء تتسارع أيضًا.

سوف يتم إطلاق Holoride أولاً في الولايات المتحدة وأوروبا (بدءًا من ألمانيا والمملكة المتحدة) كما وسيتم إضافة دول أخرى في أوروبا في عام 2023، كما وقالت أودي إنها ستتوسع في الأسواق الآسيوية في المستقبل أيضًا.

متى قدمت اودي هذه التقنية لأول مرة؟

هذا وكانت أودي قد كشفت النقاب عن الهولورايد لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في عام 2019 وتعاونت مع ديزني في تجربة Marvel Universe VR داخل السيارة. وفي عام 2021، قام صانع السيارات بجولة في استوديوهات ألعاب كاليفورنيا لعرض التقنيات، وفي وقت لاحق من ذلك العام، وفي معرض IAA في ميونيخ سمحت للحاضرين القيام بجولات تجريبية في Audi e-tron.

بينما سيتم حجز هولورايد مبدئيًا لركاب المقعد الخلفي، ترى أودي عالماً تلعب فيه التكنولوجيا دورًا في المركبات الذاتية القيادة، ذلك أنه بدون الحاجة إلى قيادة السيارة، سيتمكن السائق والركاب من التعلم والعمل ولعب الألعاب أثناء التنقل باستخدام التكنولوجيا.