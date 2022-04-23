شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر زر التسميات التوضيحية المغلقة لمقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع تويتر إنه يختبر زرًا جديدًا "CC" لتشغيل التسميات التوضيحية وإيقاف تشغيلها على مقاطع الفيديو ذات التسميات التوضيحية المتاحة. تم طرح الميزة لبعض المستخدمين على نظام iOS وستتوفر "قريبًا" على نظام أندرويد.

وقال فريق دعم شركة التواصل الاجتماعي إن زر CC متاح بالفعل لبعض مستخدمي iOS ، وأنه سيصل إلى أندرويد قريبًا. إنها تختبر الميزة الجديدة لمقاطع الفيديو التي تحتوي بالفعل على تسميات توضيحية متوفرة في المقام الأول ، مما يمنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيلها أو تشغيلها.

ويظهر الزر CC في الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو عند إيقافه مؤقتًا، ويوجهك إلى التبديل إذا اخترت ذلك حسبما نقل موقع Digitaltrends.

في ديسمبر 2021 أضاف تويتر تسميات توضيحية تلقائية لمقاطع الفيديو والتي تظهر فقط عندما يقوم الأشخاص بضبط إعدادات إمكانية الوصول على هواتفهم.

على الرغم من أنها سمحت لمزيد من الأشخاص بالتفاعل مع محتوى الفيديو الذي تم تحميله على تويتر، إلا أنه لم يساعد في إيقاف التسميات التوضيحية عندما يعيد المستخدمون كتم الصوت.

يمنح وضع الزر CC للجميع وخاصة ضعاف السمع، القدرة على فهم أفضل لكل ما يحدث في مقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على النظام الأساسي.

يأتي أحدث اختبار لميزة إمكانية الوصول على تويتر بعد أسبوعين من طرحه لشارات النص البديل وأوصاف الصور المكشوفة على مستوى العالم لصالح المستخدمين المعاقين بصريًا.

نتج الإطلاق العالمي لهذه الميزات عن شهر من إصلاحات الأخطاء والتعليقات من مجموعة مختارة من المستخدمين.

وفي الوقت نفسه يضيف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي زر التعديل الذي طال انتظاره، والذي سيختبره على مشتركي Twitter Blue في الأشهر المقبلة.

علاوة على منح المستخدمين القدرة على إصلاح الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم والهجاء في تغريداتهم بعد نشرها، فإنه يعمل أيضًا على ميزة جديدة أخرى تسمى "Vibe" ، والتي ستسمح لهم بتعيين حالتهم على النحو التالي AIM و Facebook.