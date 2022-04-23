شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون لم تدفع ضريبة دخل على مبيعات أوروبية بقيمة 55 مليار دولار فى عام 2021.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم خسائر أمازون شهدت الأعمال الأوروبية الرئيسية للشركة زيادة فى المبيعات إلى حوالي 55 مليار دولار العام الماضى، وفقًا لتقرير engadged.

وتجنبت الشركة دفع ضريبة الدخل بعد ما سجلت خسارة قدرها 1.16 مليار يورو (1.26 مليار دولار) وحصلت حتى على مليار يورو في صورة ائتمانات ضريبية حسب الإيداعات التى حصلت عليها وفقا ل بلومبرج، وكان الائتمان "ناتجًا بشكل رئيسي عن استخدام صافى الخسائر المرحلة وفقًا لنظام التوحيد الضريبى.

ويقع مقر وحدة Amazon EU Sarl في لوكسمبورج وتقدم تقارير الإيرادات من أقسامها في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا، وزادت مبيعاتها بنسبة 17% فى عام 2021.

وقال متحدث باسم أمازون لوكالة بلومبرج: "في جميع أنحاء أوروبا، ندفع ضرائب على الشركات تصل إلى مئات الملايين من اليورو"، وقالوا إن الإيرادات والأرباح والضرائب يتم الإبلاغ عنها للسلطات المحلية فى كل بلد، وقالت الشركة إنها تكبدت خسارة بعد افتتاح أكثر من 50 موقعًا جديدًا عبر القارة العام الماضى.

وكان أمازون هو موضوع النقد لسنوات للإعفاءات الضريبية التي يتلقاها وكيفية تقرير الدخل، وفى عام 2017، الاتحاد الأوروبى صفع الأمازون مع فاتورة ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على ممارسات المساعدة غير القانونية المزعومة التى تعود إلى أوائل القرن الحادى والعشرين.

أمازون استأنف بنجاح فاتورة العام الماضى، وقد تقدمت المفوضية الأوروبية باستئناف ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.