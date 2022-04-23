شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير طائرة شحن بدون طيار لتسليم طرود على مسافات تصل إلى 25 ميلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن استخدام طائرة شحن مستقبلية بدون طيار، يمكنها الهبوط على منصة طولها 16 قدمًا في سرعة رياح متقاطعة 40 ميلاً في الساعة، لتسليم طرود على مسافات تصل إلى 25 ميلاً، وتتميز طائرة eVTOL غير المأهولة بستة محركات CycloRotors متعددة الاتجاهات تعمل بالبطارية والتي تولد قوة دفع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الطائرة عبارة عن دراسة تصميم مشتركة بين الشركة النمساوية CycloTech GmbH وشركة Yamato Holdings Co. Ltd، ولم يتم الكشف عن تكلفتها، ولا أي إشارة إلى متى يمكن أن تصل إلى السماء.

كما يقول مصمموها: أن الدقة في الهبوط في المناطق المحصورة والقدرة على التعامل مع ظروف الرياح الصعبة هي مفتاح التشغيل في المناطق الحضرية.

وتوفر المحركات CycloRotors أيضًا تحكمًا مباشرًا وفوريًا في حجم واتجاه الدفع في دائرة كاملة بزاوية 360 درجة لأعلى ولأسفل وللأمام وللخلف، بينما تدفع جميع أنظمة الدفع الأخرى أو تسحب في اتجاه واحد فقط.

وقال مبتكروها في بيان إن "القدرة الفائقة على المناورة والأبعاد المدمجة لـ CycloRotors تجعل المركبة، بمساحة 2.7 × 2.5 متر، مثالية للتشغيل في المناطق المحصورة، لا سيما في البيئات الحضرية".

يعتمد التصميم على حسابات مكثفة، واختبار نفق الرياح، وأول رحلة مجانية ناجحة لنموذج أولي، والتي تمت في أغسطس 2021.

تعد الطائرة بدون طيار بخدمات لوجستية جوية متقدمة قادرة على حمل حمولة 100 رطل (45 كجم) على مدى 25 ميلاً (40 كم).