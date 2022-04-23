شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة رمز حقوق النشر إلى أى مستند على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رمز حقوق النشر هو رمز خاص قد تحتاج إلى إضافته إلى المستندات للإشارة إلى أن أنواعًا معينة من المحتوى محمية بموجب قانون حقوق النشر، ولعل الأعمال الإبداعية مثل الأدب والموسيقى والصور والأعمال الدرامية هي من بين أكثر حقوق الطبع والنشر شيوعًا، ولا يوجد رمز حقوق نشر على لوحة المفاتيح، ولكن من السهل إدراجه سواء كنت تستخدم Windows أو Mac.

كيفية إضافة رمز حقوق النشر على كمبيوتر يعمل بنظام Windowsإذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows يحتوي على لوحة مفاتيح بها لوحة مفاتيح رقمية، فيمكنك إدراج رمز حقوق النشر في أي نوع من المستندات باستخدام ما يسمى رمز Alt.

1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح Alt.

2. اضغط على الأرقام 0169 على لوحة المفاتيح الرقمية.

3. عند تحرير مفتاح Alt، سيظهر رمز حقوق النشر.





كيفية وضع رمز حقوق النشر على جهاز Macيعد إدخال رمز حقوق النشر في أي نوع من المستندات على جهاز Mac أمرًا بسيطًا، على الرغم من أنك ستحتاج إلى حفظ اختصار لوحة المفاتيح.

اضغط على Option + G على لوحة المفاتيح في أي تطبيق أو مستند، وسيظهر رمز حقوق النشر في المستند.