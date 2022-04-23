شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 13 يحقق مبيعات جيدة لأبل و iPhone SE الأضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال iPhone 13 من أبل يبيع أفضل من الإصدارات السابقة ، على الرغم من أن الطلب على iPhone SE أضعف مما كان متوقعًا ، حسب تقرير حديث، ووفقًا لـ AppleInsider ، قال محلل JP Morgan إن الحصة السوقية لـ أيفون من أبل قد تحسنت في شهر مارس.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على iPhone SE متوسط ​​المدى يبدو أقل من المتوقع ، حيث ذكر 56 في المائة من الممثلين في استطلاع أن الطلب ضعيف في عام 2022، وقال بعض ممثلي شركات النقل إن الطلب على الجيل الثالث من iPhone SE قد يكون أقل من الجيل الثاني ، حسبما ذكر التقرير.

ويعتقد المحلل أن هذا يعني ضمناً "حصة سوقية أعلى هيكلياً" لشركة أبل في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، وفي غضون ذلك ، أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة هذا الشهر أنها بدأت في تصنيع هاتفها الذكي الأكثر مبيعًا iPhone 13 في الهند.

وبدأت أبل في تصنيع أجهزة iPhone لأول مرة في البلاد في عام 2017 ، باستخدام iPhone SE، وتصنع الشركة بعضًا من أجهزة iPhone الأكثر تقدمًا في البلاد ، بما في ذلك iPhone 11 و iPhone 12 والآن iPhone 13 في منشأة Foxconn بينما يتم تجميع iPhone SE و iPhone 12 في مصنع Wistron في البلاد.