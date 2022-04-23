شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيبة ظهر ناسا تتيح للرواد القدرة على إنشاء خريطة 3D للقمر خلال السير عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تمنح حقيبة الظهر القمرية من الجيل التالي من ناسا رواد الفضاء القدرة على إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد 3D لسطح القمر أثناء سيرهم على السطح، وتكون حقيبة التنقل الحركية ورسم الخرائط (KNaCK) عبارة عن ماسح ضوئي ليدار محمول، يتم ارتداؤه كحقيبة ظهر تستخدم الضوء والليزر لقياس النطاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طور باحثو ناسا وشركاء الصناعة الجهاز الذي لا يمكنه فقط مساعدة رواد الفضاء في الأراضي القاحلة الخالية من الهواء في القطب الجنوبي للقمر، ولكن أيضًا على الأرض.

تعد أحد الاستخدامات المقترحة هو رحلة استكشافية لتسلق الجبال في بيئة غير مأهولة، زيمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة إنشاء خريطة في الوقت الفعلي للآخرين، بالإضافة إلى المتنزهين الآخرين الذين قد يلاحقونهم، وكل ذلك من حقيبة ظهر بسيطة.

كما أنه باستخدام KNaCK أثناء الرحلات الاستكشافية للمركبة على القمر، وكذلك عند السفر سيرًا على الأقدام، يمكن لرواد الفضاء رسم خريطة دقيقة لتضاريس المناظر الطبيعية، بما في ذلك الوديان العميقة والجبال والكهوف، ويمكنهم حتى وضع علامة على المواقع المهمة للمتابعة.

ستهبط أول امرأة وأول شخص من ذوى البشرة الداكنة على سطح القمر في عام 2025، كجزء من برنامج ناسا "أرتميس"، الذي سيهبط في النهاية بالبشر على سطح المريخ.

يمكن ارتداء KNaCK مثل حقيبة ظهر المتجول، ويستخدم نوعًا مبتكرًا من الليدار يسمى ليدار موجة مستمرة معدلة التردد (FMCW) من أجل توفير سرعة دوبلر ومدى لملايين نقاط القياس في الثانية، وتنشأ نقاط القياس هذه على الفور نظام تنقل في الوقت الفعلي ، مما يوفر للمستكشف "سحابة" ثلاثية الأبعاد أو خريطة عالية الدقة للتضاريس المحيطة.