شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف OnlyFans مؤقتًا الخدمات للمبدعين الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت Motherboard أن OnlyFans أوقفت مؤقتًا الحسابات والمدفوعات لمنشئيها الروس .

وكانت المنصة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها - حتى الآن - واحدة من شركات التكنولوجيا الغربية القليلة التي أبقت بابها مفتوحًا للمستخدمين الروس، على الرغم من أن OnlyFans منعت الوصول مؤقتًا إلى منشئي المحتوى الروس في فبراير ، وسرعان ما أعادت الحسابات قائلة إن الوظائف الكاملة ستكون متاحة "طالما لدينا طرق الدفع لدعمهم".

ولكن يبدو الآن أن قيود الدفع الأكثر صرامة قد أجبرت OnlyFans على ذلك.

OnlyFans هو عمل مبدع أولاً على مدار الأشهر القليلة الماضية ، واكتشفنا عدة خيارات لمواصلة تقديم خدماتنا لمنشئي المحتوى المتأثرين بالحرب الروسية / الأوكرانية.

ومع ذلك ، نظرًا للتشديد الإضافي لقيود الدفع من وإلى روسيا ، لم يعد بإمكان OnlyFans خدمة مجتمع المبدعين الروس بشكل صحيح.

ونتيجة لذلك ، نتخذ خطوات لإيقاف الحسابات مؤقتًا حيث يتم استلام المدفوعات في روسيا، لقد طلبنا من المبدعين المتأثرين الاتصال بـ [email protected] والذين يمكنهم المساعدة في معالجة أي استفسارات تتعلق بحساباتهم ، "قال بيان تم تقديمه إلى Motherboard بواسطة OnlyFans.

وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو OnlyFans في روسيا لا يزالون قادرين على الوصول إلى حساباتهم والدفع مقابل الخدمات على النظام الأساسي، تواصلت Engadget للتوضيح وسيتم تحديثها إذا سمعنا مرة أخرى.

وأصبح الإنفاق وكسب الأموال في روسيا أكثر صعوبة في الأسابيع الأخيرة مع استمرار البلدان في تكديس العقوبات، تم منع التجار والمبدعين الروس من جني الأموال على عدد من المنصات الغربية ، بما في ذلك Twitch و YouTube و Etsy و Fiverr و Meta و Instagram و Facebook .

وأوقفت Visa و Paypal و American Express و Mastercard العمليات في البلاد ، مما يجعل من المستحيل على العديد من الروس تلقي أو إرسال مدفوعات أجنبية.

ويعني حظر SWIFT الجزئي على روسيا أن عددًا من بنوكها الكبرى غير قادر على إجراء معاملات مع بقية العالم.