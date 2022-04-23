شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض إعلانات داخل ألعاب PlayStation قريبًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة Sony تخطط لتقديم إعلانات داخل اللعبة في ألعاب PlayStation المجانية، ويتمثل نهج تحقيق الدخل الجديد في مساعدة المطورين على تحقيق المزيد من الإيرادات وتشجيعهم على الاستمرار في إنشاء ألعاب مجانية للعب.

وذكرت Business Insider أن المصادر قد أخبرتهم أن Sony قد بدأت بالفعل في الاختبار مع شركاء adtech لمساعدة مطوري الألعاب في تنفيذ الإعلانات داخل اللعبة من خلال برنامج مطور برامج.

ولا شك أن تنفيذ الإعلانات داخل اللعبة سيساعد المطورين على تحقيق إيرادات أكثر من نموذج تحقيق الدخل المحدود حاليًا على PlayStation والذي يقتصر على الإعلانات الموجودة في القائمة حيث يروج الناشرون لألعابهم في متجر PlayStation.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم Sony أيضًا بزرع الإعلانات في تدفق الفيديو عبر تطبيقات OTT، وكشفت المصادر أن شركة Sony لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقتطع من إجمالي إيرادات المطورين والناشرين أم لا.

ومن المتوقع أن تصل الإعلانات داخل اللعبة إلى PlayStation بحلول نهاية عام 2022، ووفقًا للمصادر ، سيتم وضع الإعلانات مباشرة داخل ألعاب PS وسيتم بيعها عبر سوق خاص.

ووفقًا للتقرير ، سيتم وضع الإعلانات بطريقة تظهر أنها جزء من اللعبة نفسها ، مثل اللوحات الإعلانية الرقمية في الملاعب الرياضية ، إلخ، وبصرف النظر عن ذلك ، تخطط الشركة لأشكال متعددة من الإعلانات مثل مشاهدة مقاطع الفيديو الإعلانية التي ستمنح بعض المكافآت للاعبين مثل الجلود داخل اللعبة ، وما إلى ذلك.

بالنسبة لأولئك غير المدركين ، ظهرت أيضًا تقارير حول عمل Microsoft على تنسيق مماثل لتحقيق الدخل. فكرة الإعلانات متشابهة إلى حد ما.