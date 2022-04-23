شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلب من مستخدمى إنستجرام التوقف عن مشاركة مقاطع تيك توك على Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحث ميتا مستخدمى إنستجرام على التوقف عن نشر مقاطع فيديو تيك توك على منصة الفيديو القصيرة Reels، معبرة عن رغبتها في التركيز على المحتوى الأصلي، ومنح المبدعين الأدوات التي يحتاجون إليها للنشر مباشرة إلى Reels، وهناك عدد من التغييرات الجديدة المخطط لها للمنصة، والمصممة لجعلها تركز على المبدعين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتضمن ذلك السماح للمستخدمين بتعيين أنفسهم في فئة، مثل المصور أو الراقص، وإظهارها عندما يتم وضع علامة عليهم في منشور.

يعمل انستجرام أيضًا على توفير علامات المنتجات لجميع المستخدمين، وليس فقط المؤثرين واختيار الأشخاص البارزين.

قال موسيري، إن انستجرام سيركز الآن خوارزميته لمكافأة المبدعين الأصليين بعلامات وتصنيفات محسنة للأصالة، مضيفا: "المبدعون مهمون جدًا لمستقبل انستجرام، ونريد التأكد من أنهم ناجحون ويحصلون على كل التقدير الذي يستحقونه".

أطلقت Meta Reels في أغسطس 2020 استجابة للهيمنة المتزايدة لتيك توك في سوق مشاركة الفيديو، ويعمل الآن عبر انستجرام وفيس بوك.

قال موسيري في مقطع فيديو عن التحديث: "الأشخاص الذين يعبرون عن أنفسهم هم نبض قلب انستجرام، وهو ما يجعل المنصة تعمل".

أوضح موسيري أن علامات الأشخاص المحسنة ستكون واحدة من التغييرات الكبيرة، حيث سيتمكن المستخدمون من ضمان تسجيل هويتهم وعرضها بشكل مناسب.