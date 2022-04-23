شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحقق أرباحا إضافية تصل لـ 23 مليار دولار بفضل تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد إيلون ماسك لتحصيل مكافأة قدرها 23 مليار دولار بعد أن أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية عن أرباحها الفصلية القياسية.

ويعد إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية - الذي لديه بالفعل ما يقدر بـ 249 مليار دولار باسمه - من المقرر الآن أن يتلقى مدفوعات إضافية على الأسهم بعد أن سجلت تسلا أرباحًا قياسية، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

شهدت الأخبار، جنبًا إلى جنب مع التوقعات لعام آخر قوي من نمو الإنتاج في عام 2022، ارتفاعًا في سهم Tesla بنسبة 3.2٪ - على الرغم من مشاكل سلسلة التوريد المستمرة.

جاءت المكاسب المفاجئة المتوقعة لثروة ماسك الهائلة بالفعل عندما حصل رجل الأعمال على حزمة بقيمة 46.5 مليار دولار لتمويل محاولته الجريئة لإطلاق عملية استحواذ على شركة التواصل الاجتماعي تويتر.

يمتلك بالفعل 9.2 في المائة من الشركة، وقال يوم الخميس إن لديه الأموال اللازمة لتقديم عرض للباقي، لكن الشركة تخطط للرد ولوقف عملية الاستحواذ.

قالت شركة Tesla - صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم - إن إيراداتها بلغت 18.8 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس ، مقابل تقديرات قدرها 17.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv. وهذا يمثل زيادة بنسبة 81٪ عن العام السابق.

وقفزت الإيرادات من مبيعات الاعتمادات التنظيمية لشركات صناعة السيارات الأخرى بنسبة 31٪ لتصل إلى 679 مليون دولار في الربع الأول من العام السابق، مما ساعد على تعزيز الإيرادات والأرباح.

وبلغت ربحية السهم 3.22 دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 2.26 دولار.