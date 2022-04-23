شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوصى بتطبيقات الطرف الثالث لمنع المضايقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه موقع Twitter إلى المطورين الخارجيين للمساعدة في منع التحرش على نظامه الأساسي في إطار تجربة جديدة ، وستوصي الشركة بتطبيقات الإشراف التابعة لجهات خارجية كإجراء إضافي يمكن للمستخدمين اتخاذه في مقدمة الأدوات المضمنة في التطبيق ، وفقا لتقرير engadged.

ومع التحديث الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة TechCrunch ، سيعرض Twitter توصيات لسلسلة من تطبيقات الطرف الثالث عندما يقوم المستخدم بحظر أو كتم صوت شخص آخر، وفي الوقت الحالي تشمل التطبيقات كتلة الحزب أداة تسمح للأشخاص بحظر الحسابات التي من المحتمل أن تكون مصدر المضايقات تلقائيًا ، حارس شخصى والتي يمكنها الإشراف تلقائيًا على الردود ومعتدل، مما يساعد المستخدمين على إدارة إشاراتهم.

كانت هذه الأدوات متاحة بالفعل ، ولكن كان على مستخدمي Twitter في السابق البحث عن هذه الخدمات لإعدادها، والآن ستوصيهم الشركة في التطبيق والموقع الإلكتروني جنبًا إلى جنب مع أدوات الحظر والكتم الخاصة بها.

كما يشير موقع TechCrunch ، فإن التغيير هو أيضًا أحدث علامة على أن تويتر ، مرة أخرى ، يحقق نجاحات بين مطوري الطرف الثالث الذين تربطه بهم أحيانًا علاقة مضطربة. تطبيقات الإشراف ليست سوى عدد قليل من مجموعة أوسع من الجهات الخارجيةخدماتيروج تويتر كجزء من تجديدهمنصة المطور.

وأخبرت الشركة موقع TechCrunch ، أنه في النهاية ، يمكن أن يوصي تويتر بتطبيقات متخصصة أخرى في أجزاء مختلفة من خدمتها ، على الرغم من أنها لم تقدم تفاصيل.