منافس جديد لـ إنستغرام… ممتع وشروطه غريبة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تطبيق جديد ينافس إنستغرام ويمنح المستخدمين دقيقتين يوميا لنشر صور حقيقة من دون فلترة على منصته. وتعتبر فكرة التطبيق بمثابة مفاجأة تكنولوجية جديدة في عالم التواصل، ويسمى BeReal.

وبمجرد تحميل التطبيق، يمكنك النقر فوق خيار “تسجيل”، حيث توافق على تلقي رسائل بريد إلكتروني تسويقية من Insider، إضافة إلى عروض الشركات الأخرى وتقبل شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

ووصفه المستخدمون بأنه تطبيق ممتع وجديد، حيث يسمح لك بالنشر مرة واحدة في اليوم بأوقات عشوائية، ويتلقى المستخدمون إشعارا بأن لديهم دقيقتين لالتقاط صورة حقيقية ونشرها عبر التطبيق.

كما أضافوا أنه نوع مختلف من الصور الشخصية عما اعتادوا عليه عادة، فالكاميرات الخلفية والأمامية تلتقط الصورة بوقت واحد، مما يجعل من الصعب تنسيق الإطار المثالي لها، وهذا هو الهدف من التطبيق.

فـ”BeReal”، تعني التخلي عن الفلاتر، وعمليات إعادة استخدام الصور بعد التعديل عليها، ليكون مزيجاً من الصور الحقيقية إلا أنها ممتعة.

أما عن السلبيات، فإن بعض الناس يفتقدون أحياناً إلى الحرية باختيار زمن النشر، والتي تبلغ مدتها دقيقتين في BeReal، فهناك أوقات لا يتواجد الهاتف بقربك في ذلك الوقت المحدد، ما يعني أنه لا يمكنك النشر في ذلك اليوم بل ستتضمن صورتك فقط عدد الساعات التي تأخرت فيها عن التقاطها.

يذكر أن المستخدمين كانوا أشاروا إلى عدم تأكدهم من أن التطبيق الجديد سيصبح شائعا مثل نظرائه من وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا يسبب إدماناً كبيراً. إلا أنهم أصروا على أنهم لو خيروا بينه وبين تطبيقات أخرى فإنهم سيختارون BeReal عن باقي التطبيقات.