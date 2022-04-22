شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد للكشف عن أول هاتف أيفون بشاشة دون حواف نهائيا في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحلل الشهير Ming Chi Kuo إن شركة آبل التكنولوجية العملاقة تخطط للكشف عن أول هاتف أيفون بملء الشاشة في عام 2024، وأضاف أن هاتف أيفون القادم قد يحتوي على كاميرا أمامية معروضة بملء الشاشة أسفل الشاشة.

وقال "كو" في تغريدة له : "أعتقد أن هاتف أيفون بملء الشاشة الحقيقي سيأتي في عام 2024، وستتبنى أجهزة أيفون المتطورة في عام 2024 كاميرا أمامية تحت الشاشة جنبًا إلى جنب مع Face ID تحت الشاشة، وحالة الإضاءة المنخفضة تضر بجودة الكاميرا الأمامية ، و ISP ".

وفي تغريدة سابقة ، قال إن "جهاز Face ID سيأتي تحت الشاشة في عام 2024 (أيفون 16) ، والجدول الزمني هذا ليس مشكلة فنية وأكثر من غرض تسويقي"، وتوقع Kuo أيضًا أن يكون أيفون 14 لهذا العام مزودًا بكاميرا أمامية مطورة مع إمكانات تركيز تلقائي وفتحة عدسة أوسع.

ووفقًا للتقارير ، ستحتوي جميع الطرز الأربعة - أيفون 14 و أيفون 14 Max و أيفون 14 Pro و أيفون 14 Pro Max - على مستشعر كاميرا أمامي مطور بفتحة f / 1.9 ودعم التركيز التلقائي.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي كل من Apple أيفون 14 Pro و 14 Pro Max بتهيئة محدثة للكاميرا الخلفية وربما يتميزان بعدسة عريضة 48 ميجابكسل كمستشعر أساسي مع دعم تسجيل فيديو 8K.