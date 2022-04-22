شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل جميع تطبيقات تسجيل المكالمات من متجرها بداية من 11 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل قررت إزالة تطبيقات تسجيل المكالمات التابعة لجهات خارجية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، واعتبارًا من 11 مايو ، لن يتمكن مطورو التطبيقات من تقديم ميزة تسجيل المكالمات من خلال تطبيقات الطرف الثالث.

وأجرت الشركة مؤخرًا بعض التغييرات على سياسة متجر Google Play الخاصة بها ويهدف أحد هذه التغييرات إلى قتل تطبيقات تسجيل المكالمات على أندرويد، ووفقًا للسياسة الجديدة ، لم يعد مسموحًا للتطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول لتسجيل المكالمات على متجر Play.





ماذا يعني هذا لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويدوهذا يعني أن مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد الذين يستخدمون هاتفًا ذكيًا بدون مسجل مكالمات مدمج لن يتمكنوا من تسجيل المكالمات بعد 11 مايو، ومع ذلك ، فإن التغييرات الجديدة في السياسة ،تؤثر فقط على تطبيقات الطرف الثالث.

لكن ستظل ميزة تسجيل المكالمات الأصلية تعمل كالمعتاد، لذلك إذا كان الهاتف الذكي للمستخدم يحتوي على خيار تسجيل مكالمات مدمج ، فيمكنه الاستمرار في استخدامه، وهذا يعني أنه يمكنهم تسجيل المكالمات ، ولكن ليس باستخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

ويعمل عملاق البحث على إيقاف تسجيل المكالمات على أجهزة أندرويد لبعض الوقت، حيث حظر الوصول إلى تسجيل المكالمات في الوقت الفعلي على أندرويد 6 وقيد أيضًا تسجيل المكالمات عبر الميكروفون على أندرويد 10.

ومع ذلك ، بدأت تطبيقات تسجيل المكالمات في استخدام خدمة إمكانية الوصول لتسجيل المكالمات على أندرويد 10 والإصدارات الأحدث، وأوضحت Google أيضًا التغييرات السياسية في ندوة المطورين الخاصة بها.

وقال مقدم العرض خلال الندوة عبر الويب موضحًا: "إذا كان التطبيق هو برنامج الاتصال الافتراضي على الهاتف وتم تحميله مسبقًا أيضًا ، فإن إمكانية الوصول ليست مطلوبة للوصول إلى دفق الصوت الوارد ، وبالتالي لن ينتهك" تحديثات سياسة Google Play.