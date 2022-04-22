شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "وان ويب" تتفق مع دلهي على إطلاق أقمارها الصناعية من مطار فضائى هندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت شركة "وان ويب" البريطانية اتفاقية تعاون مع شركة Indian New Space India الهندية، وفقا لتقرير rt.

وذلك لتبدأ عام 2022 في إطلاق أقمارها الصناعية من مطار Satish Dhawan الفضائي الواقع في جزيرة شريهاريكوتا في خليج البنغال.

وقد وقعت شركتا OneWeb وNew Space India Limited، بصفتها فرعا خاصا لمؤسسة الفضاء الهندية، اتفاقية من شأنها مساعدة OneWeb على ضمان استكمال برنامج إطلاق أقمارها الصناعية للاتصالات.

ويتوقع إطلاق أول قمر صناعي مشترك مع New Space India عام 2022 من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في شريهاريكوتا. وسيؤدي الإطلاق إلى زيادة حجم مجموعة الأقمار الصناعية (وان ويب)، والتي تضم الآن 428 قمرا، أي نسبة 66٪ من العدد الإجمالي المخطط له.

يذكر أن الشركة البريطانية، وقعت كذلك اتفاقية إطلاق أقمارها الصناعية إلى مدار الأرض مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية. ومن المقرر أن يطلق أول قمر صناعي من مطارها الفضائي عام 2022 أيضا. ولم يتم الكشف عن شروط كلا الصفقتين.

جدير بالذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية رفضت الاستمرار في إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لـ وان ويب" بعد أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا.