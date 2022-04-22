عملاقان يابانيان يجتمعان لإطلاق سيارة كهربائية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 3 دقائق

ماذا يحدث عندما يتعاون صانع سيارات مثل هوندا مع شركة تقنية مثل سوني لإنشاء علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية؟ يمكن للعالم أن يكتشف ذلك في المستقبل حيث أعلن عملاقا الصناعة أنهما سيعملان معًا لتطوير وبيع السيارات الكهربائية الجديدة.

شراكة هوندا وسوني

تحالف من شأنه أن يمنح هوندا أخيرًا الفرصة لإطلاق سيارة كهربائية تنافسية في عام 2025 باستخدام خبرة سوني في مجال الترفيه والتكنولوجيا. في نفس الوقت، تحصل سوني على شريك سيارات مختص لمساعدتها في إطلاق سيارة كهربائية خاصة بها والحصول على السبق في شركة آبل، التي يشاع أنها تطور سيارتها الكهربائية الخاصة. منذ أن سحق مشغل الموسيقى آيبود من آبل مشغل الأقراص المضغوطة من سوني، عاشت سوني إلى حد كبير على بيع وحدات التحكم في الألعاب، بقيادة بلاي ستيشن الشهيرة.

ستشرع الشركتان في المفاوضات نحو تنفيذ العديد من الاتفاقيات الملزمة النهائية، بما في ذلك اتفاقية تطوير مشتركة واتفاقية مشروع مشترك، بهدف إنشاء الشركة الجديدة في غضون عام 2022، مع مراعاة تنفيذ الاتفاقيات النهائية والموافقات التنظيمية ذات الصلة.

من المتوقع أن تبدأ مبيعات أول السيارات الكهربائية من الشركة الجديدة في عام 2025. ومن المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بتخطيط وتصميم وتطوير وبيع المركبات الكهربائية، ولكن لا تمتلك مرافق التصنيع وتشغيلها، لذلك من المتوقع أن تكون شركة هوندا مسؤولة عن تصنيع أول نموذج للمركبة الكهربائية في مصنعها الخاص. ومن المتوقع ايضاً أن تقوم شركة سوني بتطوير منصة خدمة التنقل وإتاحتها للشركة الجديدة.

ستكون الشركة الجديدة هذه مسؤولة عن جميع عمليات التطوير، بينما من المتوقع أن تقوم خطوط إنتاج هوندا بتصنيع المركبات الكهربائية. ستكون هوندا أيضًا مسؤولة عن خدمة هذه السيارات الكهربائية ومن المتوقع أن تساهم سوني في “تطوير وتطبيق تقنيات التصوير والاستشعار والاتصالات والشبكات والترفيه”.

سيواجه تعاون سوني وهوندا بعض المشاكل بسبب التأخر في إطلاق سيارة كهربائية حتى 2025، في ظل إطلاق المنافسين لسيارات مميزة بتكنولوجيا عالية. لكن يجب أن ننتظر لنرى ما تخبئه لنا هذه الشراكة.