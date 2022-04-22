“غوغل” تغير شعارها احتفالا بيوم الأرض العالمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

حرص محرك البحث العالمي “جوجل” على الاحتفال، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم الأرض 2022، حيث أجرى تغييرات على شعاره الشهير، وواجهته بهذه المناسبة، وذلك للقيام بدوره في التنبيه على أهمية حماية البيئة والكوكب الذى نعيش عليه من التحديات التي تواجهه.

ووضع “غوغل”، صورتين تبرزان الاختلاف في حال الأرض على مدار 20 عامًا في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2020، فيما احتفل مليار شخص في 192 دولة، بالذكرى الـ52 ليوم الأرض 2022، حيث يتزامن الاحتفال به مع يوم 22 أبريل من كل عام، والذى يوافق هذا العام، اليوم الجمعة، تحت شعار “استثمروا في كوكبنا”، من أجل إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ.

الاحتفال بيوم الأرض هذا العام 2022، يصادف الذكرى الـ52 لأول احتفال، حيث تركز حملة هذا العام، على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع جميع الحكومات والأفراد والشركات للقيام بدورهم، و الاعتراف بالمسئولية للمساعدة في تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وسيكون الهدف للاحتفال بيوم الأرض هذا العام، هو التغلب على المعوقات المرتبطة باقتصاد الوقود الأحفوري، والاشارة إلى خلق اقتصاد للقرن الحالي يستطيع، أن يعيد سلامة بيئية للكوكب، وحماية العنصر البشرى وتوفير الفرص للجميع.

جدير بالذكر انه على مدار الاحتفالات الماضية بيوم الأرض لمدة 51 عاما، ساعد تزايد الاهتمام بيوم الأرض، على وجود بعض التشريعات فى جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، والمياه والأراضي بالتحديد منذ اعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.