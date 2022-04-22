شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون يحثون فيس بوك على بذل جهد إضافي لمحاربة الدعاية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث 21 مشرعا أمريكيا برسالة إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك أعربوا فيه عن قلقهم مما وصفوه بالمعلومات المضللة على المنصة الموجهة للمتحدثين الأسبان بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرسالة التي انضمت إليها السناتور Amy Klobuchar و Ben Ray Lujan والنائب Tony Cardenas و 18 آخرين أن هذه المعلومات المضللة نشرت من قبل وسائل إعلام مدعومة من موسكو مثل RT en Espanol ، من بين آخرين.

وكتب المشرعون: "فشل فيسبوك باستمرار في إظهار أنه يعالج هذه المشكلة بشكل مناسب للمجتمعات الناطقة بالإسبانية ، ونجاح المنافذ التي ترعاها روسيا في مزاحمة نظام المعلومات للناطقين باللغة الإسبانية هو دليل على هذه الحقيقة".

وجاء في الرسالة أن "الانتشار الفيروسي لهذه الروايات يقف في تناقض صارخ مع التأكيدات التي قدمها ميتا للجمهور وأعضاء الكونجرس بأنه يعطي الأولوية للاحتياجات الملحة للمجتمعات ذات الأصول الأسبانية في الولايات المتحدة".

وقالت شركة فيس بوك ، التي تسمى الآن Meta Platforms ، في بيان إنها تعمل على وقف المعلومات المضللة باللغة الإسبانية: "نحن نزيل المحتوى المتعلق بالحرب في أوكرانيا والذي ينتهك سياساتنا ، ونعمل مع مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية لفضح الادعاءات الكاذبة، وعندما يصنفون شيئًا ما على أنه خطأ ، فإننا ننقل هذا المحتوى إلى مستوى أدنى في الخلاصة بحيث لا يراه عدد أقل من الأشخاص" واستكمل كيفين مكاليستر المتحدث باسم فيس بوك، الذي قال إن الشركة كانت "تضع ملصقات على ناشري وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ، بما في ذلك تلك المذكورة في الرسالة".

وقد وقع الخطاب سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ و 14 نائباً ، كثير منهم من ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك مع عدد كبير من السكان الناطقين بالإسبانية.