شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "استثمروا فى كوكبنا".. جوجل يحتفل بمناسبة يوم الأرض بتغيير شعاره الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محرك البحث العالمى "جوجل" على الاحتفال، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم الأرض 2022، حيث أجرى تغييرات على شعاره الشهير، وواجهته بهذه المناسبة، وذلك للقيام بدوره في التنبيه على أهمية حماية البيئة والكوكب الذى نعيش عليه من التحديات التى تواجهه.

ووضع "جوجل"، صورتين تبرزان الاختلاف فى حال الأرض على مدار 20 عامًا فى الفترة من عام 2000 وحتي عام 2020، فيما احتفل مليار شخص فى 192 دولة، بالذكرى الـ52 ليوم الأرض 2022 ، حيث يتزامن الاحتفال به مع يوم 22 أبريل من كل عام، والذى يوافق هذا العام، اليوم الجمعة، تحت شعار "استثمروا فى كوكبنا"، من أجل إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ.



جوجل يحتفل باليوم العالمى للارض

الاحتفال بيوم الأرض هذا العام 2022، يصادف الذكرى الـ52 لأول احتفال بيوم، حيث تركز حملة هذا العام، على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، إضافة لتشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات للقيام بدورهم، و الاعتراف بالمسئولية للمساعدة فى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وسيكون الهدف للاحتفال بيوم الأرض هذا العام، هو التغلب على المعوقات المرتبطة باقتصاد الوقود الأحفورى، والاشارة إلى خلق اقتصاد للقرن الحالى يستطيع، أن يعيد سلامة بيئية للكوكب، وحماية العنصر البشرى وتوفير الفرص للجميع.

جدير بالذكر انه على مدار الاحتفالات الماضية بيوم الأرض لمدة 51 عاما، ساعد تزايد الاهتمام بيوم الأرض، على وجود بعض التشريعات فى جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، والمياه والأراضى بالتحديد منذ اعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.