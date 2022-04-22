شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتوقع أن تفوق مبيعات روبوتات Tesla على تجارة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك أن قيمة الروبوتات ستكون قريبًا أكثر من تجارة السيارات وحتى برنامج FSD (القيادة الذاتية الكاملة).

وفي افتتاح مصنع تكساس الضخم في تكساس في وقت سابق من هذا الشهر ، قال ماسك إنه سيتم تقديم موجة جديدة من المنتجات ، مثل روبوت أوبتيموس ، في عام 2023.

وأخبر ماسك المحللين خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الأول من عام 2022 في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن الناس لم يدركوا حجم برنامج الروبوت أوبتيموس، وأشار إلى أن "أهمية أوبتيموس سوف تتضح في السنوات القادمة.

أولئك الذين يتمتعون بالبصيرة أو يستمعون بعناية سوف يفهمون أن أوبتيموس ستكون في نهاية المطاف أكثر قيمة من صناعة السيارات ، والتي تزيد قيمتها عن FSD"، وتعمل Tesla على روبوت بشري والنموذج الأولي الذي سيصل في وقت ما في عام 2023، وسوف يزن الروبوت Tesla 125 رطلاً ويمتلك مشية 5 أميال في الساعة.

وسيتم استخدام الروبوت بحجم 5.8 بوصة للتعامل مع الآلات الآلية في مصانع Tesla ، بالإضافة إلى بعض الأجهزة والبرامج التي تشغل برنامج مساعدة السائق الآلي، وسيحتوي وجه الروبوت على شاشة لعرض المعلومات المهمة.

وقال ماسك أيضًا أن الشركة تعمل على روبوتاكسي مخصص، وأعلن قائلاً: "لقد تم تحسين هذا بشكل كبير للاستقلالية ، مما يعني أنه لن يكون لديه عجلة قيادة أو دواسات، وهناك عدد من الابتكارات الأخرى حوله والتي أعتقد أنها مثيرة للغاية"، وقد تصل Robotaxi إلى حجم الإنتاج في عام 2024.

وأشار ماسك إلى أنه "بالنظر إلى بعض توقعاتنا ، يبدو أن ركوب الروبوتات سيكلف أقل من تذكرة حافلة أو تذكرة حافلة مدعومة أو تذكرة مترو أنفاق مدعومة"، "أعتقد أن هذا سيكون حقًا محركًا هائلاً لنمو Teslaa. وما زلنا على المسار الصحيح للوصول إلى حجم الإنتاج من Cybertruck العام المقبل."