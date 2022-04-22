شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Crew Dragon الفضائية تعود إلى الأرض قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Axiom Space عن موعد عودة مركبة Crew Dragon التي ستحمل 4 أشخاص من المحطة الفضائية إلى الأرض، وقال بيان صادر عن الشركة "اتفقت Axiom Space مع وكالة ناسا وشركة سبيس إكس على موعد انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية لتعود إلى الأرض حاملة 4 أشخاص على متنها، المركبة ستنفصل عن المحطة في 23 أبريل الجاري".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "المركبة ستنفصل عن المحطة في 23 أبريل الجاري، بتمام الساعة 20:35 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ( 24 أبريل الساعة 3:35 بتوقيت موسكو تقريبا)، وستهبط قبالة سواحل فلوريدا في 24 أبريل حوالي الساعة 13:46 بالتوقيت المحلي (20:46 بتوقيت موسكو)، وتم اتخاذ قرار موعد عودة المركبة مع مراعاة توقعات الطقس للمنطقة التي ستهبط فيها على الأرض".

وكان من المخطط أن تنفصل المركبة عن المحطة الفضائية في 19 أبريل الجاري لتصل إلى الأرض في اليوم التالي، لكن العملية تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الهبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة المذكورة كانت قد أطلقت نحو المحطة الفضائية الدولية في 8 أبريل الجاري، وحملت على متنها 3 سياح ورائد الفضاء الأمريكي، مايكل لوبيز أليغريا، والتحمت بالمحطة في اليوم التالي من إطلاقها.