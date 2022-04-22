شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين طرق توصيل سماعات البلوتوث بجهاز Mac المختلفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك توصيل سماعات الرأس أو لوحات المفاتيح أو أجهزة الماوس أو لوحات التتبع أو غيرها من الأجهزة التي تعمل بتقنية بالبلوتوث Bluetooth بجهاز كمبيوتر Mac، حيث تمنحك سماعات البلوتوث حرية الجلوس بعيدًا عن شاشتك أثناء بث الفيديو أو التنقل أثناء إجراء مكالمة جماعية، وفيما يلي كيفية توصيل سماعات الرأس على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac بطرق مختلفة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

هناك ثلاث طرق لتوصيل سماعات رأس Bluetooth بجهاز كمبيوتر Mac، ولكن قبل تجربتها، تأكد من تشغيل جهاز Bluetooth الخاص بك ويكون في وضع قابل للاكتشاف.



توصيل سماعات Bluetooth بجهاز Mac في تفضيلات النظام توصيل سماعات Bluetooth بجهاز Mac في تفضيلات النظام 1. افتح تفضيلات النظام على جهاز Mac الخاص بك وحدد Bluetooth.

2. في صفحة Bluetooth الخاصة بتفضيلات النظام، اضغط فوق تشغيل Bluetooth على الجانب الأيسر، إذا لم يكن قيد التشغيل بالفعل.

3. على الجانب الأيمن من نافذة Bluetooth، وتحت "الأجهزة"، ستظهر جميع الأجهزة القريبة القابلة للاكتشاف.

إذا كنت لا ترى العنصر الذي تريد إضافته، فتحقق من تشغيل العنصر وفي وضع الإقران، إذا كانت سماعات البلوتوث متصلة بهاتفك أو بجهاز آخر، فستحتاج إلى فصلها قبل أن تتمكن من الاتصال بجهاز Mac الخاص بك.

4. حدد سماعات الرأس التي تريد توصيلها.

5. في المرة الأولى التي تتصل فيها بمجموعة جديدة من سماعات رأس Bluetooth، قد تحتاج إلى قبول أو إدخال رمز مرور للجهاز. بعد إجراء الاقتران مرة واحدة، يجب أن يكون الاتصال تلقائيًا.



توصيل سماعات Bluetooth بجهاز Mac من خلال مركز التحكم توصيل سماعات Bluetooth بجهاز Mac من خلال مركز التحكم 1. في شريط القائمة أعلى شاشة Mac، اضغط فوق مركز التحكم وحدد رمز Bluetooth.

2. اضغط فوق سماعات الرأس من قائمة أجهزة Bluetooth المتاحة.



توصيل سماعات رأس Bluetooth بجهاز Mac باستخدام اختصار شريط القائمة توصيل سماعات رأس Bluetooth بجهاز Mac باستخدام اختصار شريط القائمة 1. في شريط القائمة أعلى شاشة Mac، اضغط فوق رمز Bluetooth وحدد سماعات الرأس التي تريد إقرانها من القائمة المنسدلة.

2. ستظهر قائمة ثانية، اختر اتصال.

3. ستعرف أن اتصالك ناجح عندما يصبح رمز Bluetooth رماديًا مع وجود ثلاث نقاط سوداء أمامه، وإذا تم استبدال النقاط بأيقونة منخفضة البطارية، فاضغط فوق القائمة المنسدلة، وسيخبرك ذلك بأي من أجهزتك المتصلة منخفضة الشحن.

4. من رمز Bluetooth في شريط القائمة، يمكنك أيضًا تشغيل Bluetooth وإيقاف تشغيله، أو تحديد Open Bluetooth Preferences، والذي يفتح صفحة Bluetooth في تفضيلات النظام.