الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدًا الجمعة سيكون لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا للقاهرة، يميل للحرارة على شمال ووسط الصعيد ويكون حار جنوبًا، ومائل للبرودة إلى بارد ليلًا على مناطق شمال ووسط الجمهورية، لطيف جنوبًا.

كما سيشهد غدا الجمعة، ظاهرة تشكيلات من السحب المرتفعة لتعبر سماء الجمهورية، تزداد كمياتها وتحجب آشعة الشمس أحيانًا، مع رياح معتدلة اجمالًا، تنشط نسبيًا على مناطق شمال الجمهورية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، ويميل البحر الأحمر للاضطراب صباحًا على أن يعتدل بتقدم ساعات النهار، كما تتشكل الشبورة صباحًا على شمال ووسط سيناء، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 27/15

الاسكندرية 22/14

مرسى مطروح 22/13

دمياط 21/15

بورسعيد 20/17

العريش 21/15

المنصورة 26/12

كفر الشيخ 26/12

دمنهور 26/11

طنطا 27/13

شبين الكوم 27/14

الزقازيق 27/13

العاشر من رمضان 26/13

الاسماعيلية 25/14

السويس 27/15

الفيوم 30/16

بني سويف 30/15

المنيا 31/13

أسيوط 32/13

سوهاج 34/15

قنا 35/16

الاقصر 35/17

أسوان 37/20

شرم الشيخ 33/23

الغردقة 30/19

حلايب 31/23

الخارجة 35/15

سيوة 31/16

نخل 30/13

سانت كاترين 27/12