العثور على دولفين نافق بأحد شواطئ الغردقة.. والمعهد القومي لعلوم البحار يوضح الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، اليوم الخميس، عن العثور على دولفين نافق بمدينة الغردقة.

وقال الدكتور محمود دار، عميد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، ن المعهد تلقى بلاغاً من كلية التربية بالغردقة بوجود دولفين نافق فى المنطقة البحرية أمام كلية التربية.

وأضاف "دار" أنه على الفور تم إبلاغ إدارة محميات البحر الأحمر وتم تشكيل فريق لمعاينة فريق لمعاينة الدولفين النافق من المعهد ومحميات البحر الأحمر بمشاركة الدكتور ياسين عبد المقصود من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والدكتور أحمد غلاب من محميات البحر الأحمر، ورضا جودة محمد من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ورزقاوى حداد محمد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وتابع أنه تبين من المعاينة الظاهرية لجسم الدولفين أنه من النوع ذو الأنف الزجاجي، ذكر ويبلغ طوله 203 سم وعرضه 60 سم، وطول الزعنفة الظهرية 12 سم، طول الزعنفة الذيلية 70 سم، وعدد ناحية واحدة من الأسنان 24 سنة.

وأشار إلى أن جسم الدولفين النافق كان في حالة تعفن شديد ولا توجد عليه أى إصابات ظاهرية ولا آثار شباك أو غير ذلك من الحوادث البحرية، ويتبين من ذلك أن موت الدولفين طبيعى.

وجرى نقل جثة الدولفين ودفنه بمقبرة الأحياء البحرية بفرع المعهد لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.