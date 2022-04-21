شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حزمة بطارية Apple MagSafe تتيح الشحن بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوع المفضل لدي الكثيرين فى تحديثات البرامج هو الذي يفتح ميزات الأجهزة السرية، وحزمة بطارية Apple MagSafe هي أحدث مفاجأة - ستتمكن من شحن iPhone لاسلكيًا بسرعة 7.5 واط بدلاً من 5 واط الأصلية، بمجرد قم بتطبيق تحديث البرنامج الثابت 2.7 (عبر 9to5Mac).

يمكنك انتظار التحديث عبر الأثير ، أو توصيل كابل Lightning بـ USB من الحزمة بجهاز Mac أو iPad متصل للحصول على الإصلاح ، وبعد ذلك تكون خارج السباقات ، كما يقولون.

وفقا لتقرير The Verege فإن سرعة الشحن 5 وات تهدف إلى تقليل الحرارة والحفاظ على عمر البطارية.

ربما أجرت Apple تعديلات أخرى أيضًا من شأنها إبطال مشكلة الحرارة - ربما تكون الشركة قد غيرت وتيرة الشحن ومدته. كذلك إذا كانت تتقاضى 7.5 واط لفترات قصيرة ، فستحتاج إلى الشحن بمعدل أقل ، وقد يكون الأمر أقل إزعاجًا لمن يحملها طوال اليوم.

كيفية استخدام حزمة البطارية MagSafe

وفقا لموقع آبل تم تصميم MagSafe Battery Pack لشحن طرازات iPhone لاسلكيًا بسرعة وأمان باستخدام شواحن MagSafe، ما يتيح لك استخدام جهازك لوقت أطول.

شحن MagSafe Battery Pack

قبل استخدام MagSafe Battery Pack للمرة الأولى، يجب شحنها بالكامل باستخدام كابل توصيل Lightning بـ USB بقدرة 20 واط أو محول طاقة أكبر.

قم بتوصيل أحد طرفي كابل توصيل Lightning بـ USB بموصِّل Lightning في MagSafe Battery Pack.

قم بتوصيل الطرف الآخر للكابل بمحول طاقة بقدرة 20 واط أو أكبر، ثم قم بتوصيل محوّل الطاقة بمنفذ طاقة. سوف يظل مصباح الحالة في حزمة البطارية MagSafe مضيئًا لمدة 8 ثوانٍ تقريبًا.

عندما تكون حزمة البطارية MagSafe قيد الشحن، قد يومض مصباح الحالة. إذا كان يومض باللون الأخضر، فهذا يعني أن حزمة البطارية مشحونة بالكامل. وإذا كان يومض باللون الكهرماني، فهذا يعني أن حزمة البطارية تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تشحن.