شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيطرح مساعد جوجل على جلاكسي وتس 4؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان هناك إغفال واحد ملحوظ عندما تم إطلاق تشكيلة Samsung Galaxy Watch 4 العام الماضي وهو مساعد جوجل بالنسبة لموعد وصولها، تجنبت Google و Samsung إعطاء تواريخ مؤكدة ، ولكن كان هناك سبب للأمل في أن يصل المساعد الرقمي في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وأشارت سجلات تحديث Verizon لكل من Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic إلى أن جوجل وصلت إلى تحديث، ومع ذلك أخبرت جوجل موقع The Verge أن الأمر ليس كذلك.

قال المتحدث باسم Google Ivy Hunt لموقع The Verge في رسالة بريد إلكتروني: "للتأكيد ، لا يتم طرح المساعد على Galaxy Watch 4 وليس لدينا تحديث بشأن التوقيت".

تشير سجلات تحديث Verizon ، التي رصدتها 9to5Google لأول مرة، إلى تحديث البرنامج الذي تم إصداره. بالنسبة إلى مساعد جوجل ، تقول السجلات ، "إذا تم تنزيله ، فسيظهر في قائمة الإعدادات ضمن" حسابات جوجل ". هناك أيضًا لقطة شاشة محببة توضح أنه يمكنك التوجه إلى الإعدادات ثم جوجل ومساعد جوجل مفاتيح ضبط الوصول لعبارة التنبيه وإخراج الكلام حسبما نقل موقع ذا فيرج.

على الرغم من التقرير، لم يتمكن The Verge من تأكيد التحديث، لكنه قام بمراجعة وحدات Bluetooth و Wi-Fi ، ولم يصل أي تحديث لمساعد جوجل، كذلك تم فحص متجر Google Play عبر ذا فيرج ولم تجد شيئا. بالنظر إلى تعليق جوجل ، يبدو أن هذا الأمر برمته ربما كان خطأ أولي كبير.

كانت القدرة على الاختيار بين التطبيقات من أبرز النقاط عندما أعلنت جوجل وسامسونج عن شراكة Wear OS العام الماضي.

كانت الإصدارات السابقة من Galaxy Watch تعمل على نظام التشغيل Tizen الخاص بشركة Samsung. وهذا يعني أن المستخدمين قد تم تكريسهم لاستخدام ميزات خاصة بشركة Samsung مثل Samsung Pay بالنسبة لشركة Samsung ، كان التحول إلى Wear OS يهدف إلى توسيع الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث - وهي نقطة ضعف رئيسية في ساعات Tizen الذكية. مثال على ذلك ، يمكن لمالكي Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic الذين يفضلون Google Pay الآن اختيار استخدام ذلك بدلاً من Samsung Pay.

بالنسبة لشركة Samsung، كان التبديل الزائد لاستخدام نظام التشغيل يعني الوصول الواسع إلى تطبيقات الطرف الثالث

لا تزال مجموعة Galaxy Watch 4 تأتي مثبتة مسبقًا مع Bixby ، المساعد الرقمي الخاص بشركة سامسونج. لايزال بيكسباى ليس قريبًا من الشعبية مثل Amazon Alexa أو Siri أو Google Assistant. وفي الوقت نفسه ، لطالما كان Google Assistant أحد أكثر ميزات Wear OS .