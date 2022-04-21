شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. عائلة أوباما تغادر سبوتيفاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يوقع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما صفقة بودكاست جديدة مع Spotify ، وفقًا لتقارير بلومبرج، مما يمثل انطلاقًا رئيسيًا لشركة إنتاج أوباما، هاير جراوند برودكشنز.

ووفقًا للتقرير، "تتحدث الشركة بدلاً من ذلك مع موزعين آخرين حول صفقة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات ، من بين أكثر الصفقات ربحًا في مجال صناعة البث الصوتي".

تعد Audible و iHeartMedia من Amazon من بين الشركات "العديدة" التي تجري هاير جراوند مفاوضات معها للتوصل إلى صفقة جديدة.

تحدثت هاير جراوند مع سبوتيفاي أيضًا، لكنها "رفضت تقديم عرض"، كما تقول بلومبرج. يبدو أن موقع High Ground يريد أن يكون قادرًا على تقديم عروض متعددة وإصدارها على المنصات في وقت واحد ، وهو ما يتعارض مع إستراتيجية Spotify النموذجية القائمة على العروض الحصرية.

وخضعت Spotify لتدقيق كبير مؤخرًا باعتبارها موطن بودكاست جو روجان إكسبيرينس، وهو ترتيب يقال إن قيمته 200 مليون دولار وأي صداع يأتي من آراء روغان حول اللقاحات.

قام موسيقيون من بينهم نيل يونج وجوني ميتشل بإزالة موسيقاهم من خدمة البث احتجاجًا على ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الجدل الدائر حول روجان قد ساهم في قرار أوباما بالبحث في مكان آخر.