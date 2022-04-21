شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرد موظف فى نينتيندو بسبب نشاط نقابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد نينتيندو أحدث مطور ألعاب فيديو تعرض لمزاعم انتهاك النقابات، ففي تقرير من Axios ، زعم موظف سابق أن نينتيندو وشريكها في التوظيف أستون كارتر فصلتهم بعد الانخراط في أنشطة تنظيم محمية.

في ملف مع المجلس الوطني لعلاقات العمل ، يتضمن ملخص التهم الموجهة إلى Nintendo ما يلي:

الانخراط في المراقبة أو خلق انطباع بمراقبة أنشطة نقابات الموظفين، وتفريغ موظف بسبب الانخراط في أنشطة محمية مثل مناقشة الأجور وشروط وأحكام التوظيف الأخرى.

نينتيندو ليست شركة ألعاب الفيديو الوحيدة التي تتنافس مع NLRB.

قام موظفو ضمان الجودة في Raven Software ، وهي شركة تابعة لـ Activision Blizzard ، بتشكيل نقابتهم الخاصة مؤخرًا وينتظرون الآن تصويتًا رسميًا يشرف عليه NLRB حسبما نقل موقع The verege.

تم اتهام Activision Blizzard عدة مرات بخرق النقابات بعد إرسال رسائل بريد إلكتروني تطلب من الموظفين "التفكير في عواقب" توقيع بطاقات النقابة وإعطاء زيادات لكل موظف في ضمان الجودة باستثناء أولئك العاملين في Raven الذين يعملون من أجل تكوين نقابات.

بدأت الشركات في تقديم زيادات للموظفين على أمل وقف المد المتزايد من النقابات. في الأسبوع الماضي صرحت شركة Verizon أنها سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 دولارًا للساعة بعد وقت قصير من تصويت متجر في سياتل للانضمام إلى نقابة.

وسيحقق NLRB في هذه الادعاءات ويقرر ما إذا كانت Nintendo مذنبة بارتكاب انتهاكات عمالية.