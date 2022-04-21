شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يدعم المبدعين للتوقف عن إعادة إرسال TikToks إلى Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجري إنستجرام بعض التغييرات الجديدة التي تركز على المبدعين على منصته، والتي قال آدم موسيري رئيس إنستجرام إن الهدف منها "التأكد من أن الفضل يعود لمن يستحقه".

تتكون العناصر الجديدة من ثلاثة تغييرات: علامات المنتج متاحة الآن للجميع، لذا يمكنك وضع علامة على منتج في منشورك؛ يمكنك تخصيص فئة مثل "مصور" أو "مغني الراب" وإظهار هذه الفئة في كل مرة يتم فيها وضع علامة في إحدى المشاركات؛ وسيبدأ إنستجرام في الترويج بشكل مكثف للمحتوى الأصلي على المنصة.

وقال موسيري في مقطع فيديو يشرح الميزات الجديدة: "إذا قمت بإنشاء شيء ما من الصفر، فيجب أن تحصل على مصداقية أكبر مما لو كنت تعيد مشاركة شيء وجدته من شخص آخر، سنحاول بذل المزيد لمحاولة تقييم المحتوى الأصلي بشكل أكبر، لا سيما بالمقارنة مع المحتوى المعاد نشره "، إن تقييم المحتوى الأصلي ليس شيئًا جديدًا بالطبع ، لكن موسيري قال إن إنستجرام سوف يميل بشكل أكبر في هذا الاتجاه.

أوضحت Meta أنها ترى فيسبوك وإنستجرام كمنصات تركز على المبدعين في المستقبل، بدلاً من كونها أدوات للأشخاص للتواصل مع أصدقائهم، لذلك استثمرت كلتا المنصتين في أدوات التسوق، وطرق للمبدعين لبناء الجماهير، والكثير من الأشياء الأخرى التي يأملون أن تغري المبدعين بالتوقف عن كونهم TikTokers و YouTubers والبدء في أن يكونوا مستخدمي Instagrammers و Facebookers.

تعتبر البكرات على وجه الخصوص، أساسية في هذا الجهد، حيث وصف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، مقاطع الفيديو القصيرة بأنها "تنسيق المحتوى الأسرع نموًا لدينا حتى الآن"، وهي متاحة الآن عبر Facebook و Instagram.

ولكن أي شخص يستخدم Reels يعرف أنه يمكن أن يشعر وكأنه نسخة من TikTok ، غالبًا مع نفس المحتوى الذي أعيد نشره للتو - شعار TikTok وكل شيء - من مكان آخر، طريقة واحدة لإنستجرام لتثبيط هذه الممارسة؟ دفنها في الترتيب. وهذا بالضبط ما يبدو أن موسيري يخطط للقيام به حسبما نقل موقع The verege.

بالنسبة لكيفية تحديد Instagram لما يعتبر أصليًا، قال موسيري فقط إنه صعب، و"سوف نكرر الأمر بمرور الوقت"، من المحتمل أن يمثل التغيير مشكلة كبيرة لحسابات المجمّع، والعديد منها مصادر شائعة بشكل كبير للميمات والاتجاهات ولكن غالبًا ما يتم اتهامها بسرقة المحتوى والائتمان من المنشئين.

وغرد موسيري قائلا: "نظرًا لأننا نميل أكثر إلى التوصيات ، فقد أصبح من المهم بشكل متزايد ألا نبالغ في تقييم المجمعين ، لأن ذلك سيكون سيئًا لمنشئي المحتوى، وبالتالي سيئًا على Instagram على المدى الطويل."

إن الدفع للحصول على المحتوى الأصلي على منتجات Meta الاجتماعية ليس شيئًا جديدًا، ولا حقيقة أن الأشياء الأكثر شيوعًا على Facebook و Instagram تميل إلى أن تكون مسروقة. تتمتع منصات Meta بأكبر عدد من الجماهير، ولكن تميل منصات TikTok و Twitter وغيرها إلى أن تكون المكان الذي يتم فيه إنشاء الميمات والاتجاهات الجديدة.

وإذا أراد Instagram و Facebook أن يكونا منصتي منشئي محتوى ناجحين، فسيتعين عليهم إيجاد طريقة لقلب ذلك، والبدء بإدارة أقوى مقبض لها - خوارزمية الترتيب التي تقرر ما يراه مليارات الأشخاص كل يوم - هي خطوة أولى جادة جدًا.

وتتمثل إحدى الأفكار الأخرى في دفع المزيد من الأموال لمنشئي المحتوى، ولكن بالنظر إلى أن Meta يبدو أنها تقطع مدفوعات Reels ، فقد لا يأتي ذلك في أي وقت قريب.