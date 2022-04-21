فولفو… استثمار في شركة ناشئة لتطوير تكنولوجيا شحن خارقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة فولفو السويدية عن استثمارها في شركة StoreDot الإسرائيلية الناشئة، وهي شركة تبحث في تكنولوجيا شحن البطاريات فائقة السرعة للسيارات الكهربائية، وجاء ذلك الاستثمار من خلال ذراع رأس المال الاستثمارية الخاصة بها صندوق فولفو لتكنولوجيا السيارات.

وتقول شركة StoreDot إن تقنيتها يمكن أن تنتج عنها بطاريات يمكنها استقبال شحن يمكّن السيارة من قطع ما يصل إلى 160 كم من المسافة المقطوعة الكهربائي في غضون 5 دقائق فقط، وهو ما ستكون له فوائد كبيرة لمجموعة فولفو القادمة من المركبات الكهربائية.

كما تهدف شركة التكنولوجيا إلى تسريع وقت تسويق منتجها وإدخالها إلى الإنتاج الضخم بحلول عام 2024 من خلال العمل مع شركة صناعة السيارات السويدية، ومن خلال استثمارها، تقول فولفو إنها ستتاح لها الفرصة للتعاون بشكل وثيق مع StoreDot في تقنية البطاريات الجديدة التي تطورها.

وسيكون تعاون شركة فولفو في الغالب مع StoreDot من خلال مشروع مشترك أسسته مع شركة Northvolt السويدية الرائدة في تصنيع البطاريات، وستتمتع فولفو بإمكانية الوصول إلى أي ابتكارات تكنولوجية ناتجة عن التعاون.

تدور أعمال StoreDot في الغالب حول تطوير تقنية فريدة للأنود المهيمن على السيليكون وتكامل البرامج ذات الصلة، ويقال إن الجسيمات النانوية تدعم حركة الأيونات بشكل أكثر كفاءة من الجرافيت، وهو ما يسمح للبطاريات بتحقيق أوقات الشحن الرائعة.