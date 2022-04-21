شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستثمر بـ37 مشروعا للطاقة المتجددة حول العالم وتشمل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون عن استثمارات فى 37 مشروعًا آخر للطاقة المتجددة حول العالم، وتقول الشركة إن ذلك سيزيد من قدرتها على الطاقة المتجددة بنحو 30% بزيادة من 12.2 جيجاوات إلى 15.7 جيجاوات، وفقا لتقرير engadged.

والمطالبات على الشركة ستساعدها فى تشغيل الاستثمارات الجديدة بالكامل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2025 ، أى قبل الموعد الأصلى بخمس سنوات.

وكانت أحدث المشاريع فى الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وكندا والهند واليابان والإمارات العربية المتحدة، وتشمل مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية وثمانية منشآت تعمل بالطاقة الشمسية على الأسطح فى مبانى أمازون.

وستكون مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات فى تكساس أكبر مشروع للطاقة المتجددة فى أمازون حتى الآن من حيث السعة. وأمازون لديها الآن استثمار فى 310 مشاريع فى 19 دولة، وتقول أنه عندما يتم تشغيلها جميعًا ، فإنها ستولد طاقة كافية لتشغيل 3.9 مليون منزل.

كما ستساعد كمية الطاقة الخالية من الكربون التى سيولدونها في تجنب 17.3 مليون طن مترى من الانبعاثات كل عام، أى ما يعادل إخراج أكثر من 3.7 مليون سيارة بمحركات الاحتراق من الطرق.

وفى عام 2019، شاركت أمازون في تأسيس The Climate Pledge وهو تعهد بالوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2040، وذلك قبل 10 سنوات من الموعد النهائى لاتفاقية باريس، إلى جانب أكثر من 300 موقع انضم إلى التعهد هى Microsoft و IBM و Best Buy.

وقالت أمازون أنها ستفعل استثمار 2 مليار دولار في جهود إزالة الكربون من خلال صندوق التعهدات بشأن المناخ، إلى جانب الجدول الزمنى المتسارع للتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة ، وتهدف أمازون إلى جعل شحناتها خالية من الكربون.

كما تأمل أن تكون فى منتصف الطريق لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030 ومساعدتها على تحقيق ذلك قدمت الشركة طلبًا مع Rivian مقابل 100000 من مركبات التوصيل الكهربائية.