إخفاء معلوماتك الشخصية عن جهات اتصال معينة.. واتساب يطلق ميزة طال انتظارها.. تعرف كيف تعمل؟

الشارقة - اميمة ياسر - يتيح تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح بإخفاء معلوماتك الشخصية عن جهات اتصال معينة قريباً.

يعمل حالياً تطبيق الدردشة الفوري على طرح ميزة إخفاء آخر مرة شوهدوا فيها وصورة ملف التعريف، حيث وفقاً لمتتبع WhatsApp beta WaBetaInfo تتوفر الميزة الجديدة خلال هذه الفترة على الإصدار التجريبي لبعض المستخدمين، والذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل الجديد iOS 22.9.0.70 من TestFlight.

يتيح تطبق واتساب قريباً إخفاء معلوماتك الشخصية من جهات اتصال معينة، حيث أن تطبيق الدردشة سوف يوفر ثلاثة اختيارات من أجل إظهار معلوماتك الشخصية، من بينها آخر ظهور وصورة الملف الشخصي وغيرها من الأشياء الهامة.

تشمل الخيارات الثلاثة التي يتيحها التطبيق ما يلي:

الجميع.

جهات الاتصال الخاصة بي.

لا أحد.

في حالة اختيار الاختيار الأول “الجميع” فسوف تكون معلوماتك الشخصية مرئية لجميع الأشخاص، أما في حال اختيار “جهات الاتصال الخاصة بي” فسوف تظهر بيانات لهؤلاء الأشخاص الذين قمت بحفظ أرقم هواتفك على هاتفك الخاص، أما في حالة اختيار “لا أحد” سوف تختفي التفاصيل الخاصة بك عن الجميع.

وفي التحديث الأخير الذي يطرحه التطبيق خياراً جديداً تحت مسمى “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، وهو متاح لـ”الحالة”، وسوف يسمح الخيار الجديد بإخفاء بعض الأشخاص من مشاهدة معلوماتك الشخصية على التطبيق، ومن خلال ذلك الاختيار يمكنك تحديد الأشخاص التي تريد إخفاء المعلومات والبيانات الشخصية عنهم.

يمكنك من خلال الاختيار الجديد تحديد بعض الجهات التي لا تريد أن تظهر لهم صورة ملفك الشخصي وكذلك آخر مرة ظهرت فيها وحول التفاصيل، مما يعني أنك لست بحاجة إلى اختيار لا أحد بشكل إجباري.

وهنا يجب الإشارة أنه عند تحديد جهات الاتصال في آخر ظهور ثم تحديد جهات الاتصال الخاصة بي باستنثاء لعض الأشخاص، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور لهم، ولكن يمكنك فقط رؤية صورهم وملفاتهم الشخصية، حيث يتم طرح تلك الميزة لمختبري الإصدرات التجريبية، ومن المتوقع نشرها قريباً لجميع مستخدمي التطبيق.