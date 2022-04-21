شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكة "Odnoklassniki"الروسية للتواصل الاجتماعى تحصل على ميزة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على شبكة "Odnoklassniki" الروسية للتواصل الاجتماعى أن مستخدمى الشبكة سيحصلون على ميزة مهمة ومفيدة للكثيرين، وفقا لتقرير RT .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمى شبكة "Odnoklassniki" سيكون بإمكانهم استخدام الأسماء التي يعتمدونها في شبكات التواصل الاجتماعى الأخرى فى ملف التعرف الخاص بهم على الشبكة، الأمر الي سيمكن الأشخاص الآخرين من إيجادهم بسهولة والتواصل معهم عبر المنصة الروسية، كما سيساعد هذا الأمر في التعرف على الأصدقاء عبر مختلف شبكات التواصل.

وقال القائمون على Odnoklassniki "باتت شبكتنا تسمح لمستخدميها الآن باستعمال الأسماء التى يستخدمونها مع باقي شبكات التواصل الاجتماعى مثل تليجرام و TikTok و Viber و "واتس آب" ومع شبكة "VK" الروسية أيضا.

وكانت " Odnoklassniki" قد أشارت فى مارس الفائت إلى أن تسجيلات دخول المستخدمين الجدد إلى الشبكة ازدادت بنسبة كبيرة، كما لوحظ ازدياد نسبة استعادة الحسابات القديمة على الشبكة بمقدار الثلث تقريبا، موضحين أن الروس باتوا أكثر نشاطا على شبكات التواصل الاجتماعى بشكل عام.