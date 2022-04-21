شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات سطح المكتب فى Zoom تستجيب لإيماءات اليدين المرفوعة والإبهام لأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تعد بحاجة إلى إخراج جهاز iPad أو iPhone لمجرد استخدام التعرف على إيماءات Zoom ، وفقا لتقرير engadged.

وقام Zoom بتحديث تطبيقات Mac و Windows الخاصة به بدعم الإيماءات المرئية، من خلال ارفع يدك أو ارفع إبهامك لأعلى وستقوم بإرسال رد الفعل المناسب.

كما قد تتخيل، يعد هذا بمزيد من التفاعل الطبيعي في الفصول الدراسية والاجتماعات الافتراضية مما قد تحصل عليه من الضغط فوق الأزرار.

وتتطلب الميزة أحدث إصدار من Zoom حتى كتابة هذه السطور (5.10.3) ويتم تعطيله على المستوى الفردي افتراضيًا، ولكن يمكنك تمكينه لكل مستخدم أو حساب أو مجموعة كاملة.

ويأتى التعرف على الإيماءات جنبًا إلى جنب مع العديد من التحديثات التي تتضمن أداة تعاون Zoom Whiteboard مجددة والتى توجد الآن كميزة كاملة، وليس مجرد امتداد للاجتماع.

وتساعد أداة آداب الدردشة المسئولين فى حظر السلوك الوقح أو التحذير منه، وأصبح للأحداث الآن "Backstage" يتيح للمنظمين وأعضاء اللجنة التحدث دون مواجهة الجمهور، وببساطة يتكيف Zoom ليعكس عالمًا من المحتمل أن تبقى فيه أماكن العمل البعيدة والمختلطة .