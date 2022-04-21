شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Music تقدم الآن مزيج DJ فى الصوت المكانى.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر الصوت المكانى لـ Apple Music الآن لأولئك الذين يفضلون قضاء لياليهم فى النادى بدلاً من قاعة الحفلات الموسيقية.

وتقدم الخدمة الآن مزيج DJ فى Dolby Atmos الذي يعد بتجربة موسيقى راقصة أكثر غامرة تصل إلى حد التعرق من خلال الرقص طوال الليل، وفقا لتقرير engadged.

وتنطلق المبادرة اليوم بمجموعة One Mix محسّنة من أسطورة ديترويت الفنية جيف ميلز بالإضافة إلى 15 مجموعة Boiler Room من نجوم مثل Boys Noize و The Blessed Madonna.

ويمكنك توقع المزيد من المزج الصوتي المكاني على مدار العام، بما في ذلك حلقات One Mix الشهرية وألبومات Boiler Room.

ولم تزعج شركة Apple فنانى المستقبل على الرغم من أنها تعد بـ "أفضل دى جى" من عالم الموسيقى الراقصة والموسيقى الإلكترونية.

ويتم تمكين الصوت المكانى تلقائيًا فقط لأجهزة AirPods وبعض سماعات الرأس Beats، ويمكنك استخدام معدات الجهات الخارجية القادرة ولكنك ستحتاج إلى تمكين الدعم يدويًا والتخلى عن تتبع الرأس.

وليس من المستغرب أن ترى Apple توسع دعم Atmos لمزيج المزج والخدش، ويعد الصوت المكانى نقطة بيع لـ Apple Music وAirPods بالطبع ولكن الفنانين الإلكترونيين كانوا أيضًا من أوائل من احتضن الصوت المحيطى .

ومن الناحية النظرية، من المرجح أن تحافظ على عضويتك فى Apple Music وأنت تعلم أن DJ المفضل قد ينتج مزيجًا من Atmos لن تحصل عليه فى الخدمات المنافسة.