شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا عسكريا جديدا إلى الفضاء العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرغي شويغو أن بلاده تنوي إطلاق قمر صناعي عسكرى جديد من نوع "ميرديان-إم" إلى الفضاء قبل نهاية العام الجارى، وفقا لـ RT .

وقال الوزير"من أجل دعم كوكبة الأقمار الصناعية الروسية المخصصة للاتصالات تم تطوير قمر اتصالات ثان من نوع ميرديان-إم فى مارس الفائت، من المفترض أن نطلق قمرا من هذا النوع قبل نهاية العام الجارى، وسيضمن تشغيل هذا القمر تأمين اتصالات مستقرة في منطقة القطب الشمالي، وعلى مساحة تزيد عن 3 ملايين كلم مربع".

وأضاف، من أجل زيادة قدرات التحكم بالقوات الفضائية الروسية انتهينا عام 2021 من تشكيل لواء الاتصالات الرابع والعشرين المخصص للاتصالات والتابع للقيادة العليا للجيش.

وأشار الوزير، إلى أنه وخلال السنوات الخمس الماضية أنشأت روسيا أكثر من 20 مجمعا جديدا للاتصالات، وزودت جيشها بأكثر من 110 آلاف جهاز جديد للاتصالات.

و"ميرديان-إم" هي أقمار صناعية من الجيل الثاني مخصصة للاتصالات والاستشعار عن بعد، صممت لتحل محل أقمار "البرق" و"قوس قزح" التي تعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار فى مدارات الأرض لـ 7 سنوات