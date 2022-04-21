شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تواجه مشكلات مساعد أليكسا الذكى وتصلح الأعطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المساعد الافتراضي أليكسا Alexa من أمازون على تسهيل حياتك، فإذا واجهتك مشكلة مع المساعد ولا يعمل بالطريقة التي ينبغي له، وبدأ فى تجاهل الأوامر الصوتية أو لا تستجيب بالطريقة التي تتوقعها، ووجدته يضيء مصباح حالة مكبر الصوت فقط، هناك بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تواجه مشكلات الأعطال بالمساعد الذكى وتصلحها.



أليكسا لم يفهمك المشكلة الوحيدة الأكثر شيوعًا التي يواجهها معظم الأشخاص هي عندما لا يفهم Alexa الأمر الخاص بك، لذلك يتجاهلك الجهاز ببساطة.

سيضيء مصباح الحالة، وسيقوم Alexa بمعالجة حديثك، ثم يستسلم دون أي نوع من الإشارة إلى الخطأ.

حاول إعطاء الأمر نفسه مرة أخرى، والتحدث بالقرب من المتحدث أو بشكل أكثر وضوحًا، أو لمعرفة ما إذا كانت هذه هي المشكلة، ابدأ تشغيل تطبيق Alexa على هاتفك واضغط فوق المزيد في أسفل اليمين.

اضغط على النشاط ثم اختر Voice History في الجزء العلوي من الصفحة، وتحقق من أحدث إدخال، وقد ترى تعذر فهم الصوت.



أليكسا يحتاج إلى تحديث النظام يحتاج جهاز Alexa الخاص بك إلى تحديث النظام، وعادةً ما تقوم مكبرات الصوت والشاشات بتحديث نفسها تلقائيًا، ولكن يمكنك إجبار مكبرات الصوت الخاصة بك على التحقق من التحديث وتشغيله إذا لزم الأمر.

يمكنك فقط أن تقل "Alexa"، ثم تحقق من وجود تحديث للبرنامج، وإذا عثرت على تحديث، اسمح له بالمتابعة.



شبكتك غير متصلة بالإنترنت يمكن أن يؤدي نقص خدمة الإنترنت إلى منع جهاز Alexa من الاستجابة بشكل صحيح.

إذا كان الإنترنت الخاص بك غير متصل بالإنترنت أو لم يكن متصلاً بشكل صحيح بشبكة Wi-Fi، فسترى بشكل عام ضوء الحالة يتحول إلى اللون الأحمر ولا تحصل على أي رد أو تسمع رسالة خطأ مثل "عذرًا، لدي مشكلة في فهمك فى الحال".

يمكنك للنسخ الاحتياطي والتشغيل، أن تتحقق لمعرفة ما إذا كان الإنترنت أو Wi-Fi لديك غير متصل بالإنترنت واستكشف أخطاء الإنترنت لديك وأصلحها لبدء التشغيل مرة أخرى.