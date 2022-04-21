شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل عودة مركبة "دراجون" المأهولة إلى أجل غير محدد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إرجاء عودة مركبة "دراجون" الأمريكية السياحية المأهولة إلى أجل غير محدد وذلك بسبب ظروف الطقس السيئة.

وأعلن ذلك المكتب الصحفي لوكالة "ناسا" الأمريكية، وقد استبعدت "ناسا" وشركتا "سبيس إكس" و"أكسيوم سبيس" الأمريكية الخاصة التي تولت تمويل البعثة الفضائية إمكانية انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية الثلاثاء 19 أبريل الجاري لسوء الطقس، ولا يزال الخبراء في الشركات يدرسون إمكانيات أخرى لإعادة المركبة إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كان يفترض أولا أن يغادر السياح الفضائيون المحطة الفضائية الساعة 17.35 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل لتهبط المركبة في المحيط الأطلسي الساعة 14.19 بتوقيت موسكو، ثم تم تأجيل عملية الانفصال عن المحطة لمدة 12 ساعة لسوء الطقس.

يذكر أن مركبة Crew Dragon المأهولة بالسياح الثلاثة، وهم الأمريكي لاري كوتور والإسرائيلي أيتن ستيبي والكندي مارك باتي وكذلك رائد الفضاء السابق مايكل لوبيس أليجريا، انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية من رأس كانافيرال يوم 8 أبريل والتحمت بالمحطة الفضائية يوم 9 أبريل.

وقالت صحيفة SpaceNews الإلكترونية إن كل أحد منهم دفع 55 مليون دولار مقابل تحقيق الرحلة الفضائية. أما رائد الفضاء السابق، مايكل لوبيس أليغريا، فدفعت شركة Axiom Space ثمن رحلته الفضائية.