شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 4، كما يلى:





الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.





أبعاد الهاتف: 114.3×58.6×9.3 ملم.

مساحة الشاشة :شاشة 3.5 بوصة.

دقة الشاشة: 640×960 بيكسل.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 5 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 0.3 ميجا بيكسل.

المعالج : معالج Apple A4.

الرامات: 0.5 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 32 جيجا بايت.

البطارية: بقوة 1420 mAh.