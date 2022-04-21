شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تخطط لتقديم مستويات اشتراك أرخص مدعومة بالإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تقدم Netflix خططًا مدعومة بإعلانات أرخص فى السنوات القادمة، وكشف الرئيس التنفيذى المشارك ريد هاستينغز أن عملاق البث يعمل حاليًا على العرض وأنه سينتهي من التفاصيل الخاصة بهذه الخطط "خلال العام أو العامين المقبلين، وفقا لتقرير engadged.

وقال هاستينغز إنه يجد الإعلانات معقدة وهو معجب كبير ببساطة الاشتراكات ، لكن منح المستهلكين الذين لا يمانعون في مشاهدة الإعلانات خيار دفع أقل أمر منطقى للغاية.

وقد يكون له معنى كبير بالنسبة للشركة أيضًا، حيث فقدت الخدمة حوالى 200000 مشترك فى الربع الأول من عام 2022، وهو تطور ألقت باللوم فيه على المنافسة الشديدة، وعدم القدرة على التوسع في بعض المناطق بسبب القيود التكنولوجية ومشاركة الحساب، وعلى ما يبدو هناك 222 مليون أسرة تدفع مقابل Netflix لكن أكثر من 100 مليون آخرين يشاركون هذه الحسابات.

وبالعودة إلى شهر مارس بدأت Netflix في اختبار ميزة في تشيلي وكوستاريكا وبيرو سمحت للمشتركين بإضافة "عضوين فرعيين"، والذين سيحصلون على تسجيلات الدخول وملفات التعريف الخاصة بهم، مقابل 3 دولارات.

وقد يكون مجرد جزء بسيط من تكلفة العضوية الكاملة، ولكن على الأقل تحصل Netflix على شىء من الأشخاص الذين يقترضون عادةً حسابات أصدقائهم.

وأوضح هاستينغز خلال المكالمة أنه ستتم إضافة العضويات المدعومة بالإعلانات كمستويات وأن الأعضاء الذين لا يمانعون فى دفع رسوم الاشتراك الكاملة لا يجب أن يخضعوا للإعلانات.

وأضاف المسئول التنفيذى أيضًا أن Netflix سيكون مجرد ناشر وأنه لن يتتبع بيانات المستخدم لمطابقة الإعلانات مثل بعض منافسيها.