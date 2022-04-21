شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة طيران دلتا تجرى محادثات مع SpaceX لتجربة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إد باستيان الرئيس التنفيذى لشركة طيران دلتا فى مقابلة أن الشركة أجرت محادثات مع شركة سبيس إكس وأجرت "اختبارات استكشافية" لتقنية الإنترنت الخاصة بشركة ستارلينك لطائراتها وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال .

ورفض باستيان الإفصاح عن تفاصيل الاختبار، لكن جوناثان هوفيلر الرئيس التنفيذى لدى سبيس إكس تحدث عن مناقشة الشركة مع العديد من شركات الطيران فى منتصف عام 2021، وقال هوفيلر فى ذلك الوقت أن الشركة كانت تطور منتجًا للطيران وأنها قدمت بالفعل بعض العروض التوضيحية للأطراف المهتمة.

وغرد رئيس شركة SpaceX Elon Musk فى نفس الفترة من العام الماضي بأن هوائيات Starlink للطائرات يجب أن تكون معتمدة لكل نوع من الطائرات، وأضاف أن الشركة تركز على أطباق لطائرات 737 و A320 لأنها تخدم أكبر عدد من الناس.

وكرر هوفيلر سعي سبيس إكس لوضع ستارلينك على الطائرات في مؤتمر القمر الصناعي 2022 الشهر الماضي ، قائلاً إن الشركة تعتقد أن "الاتصال على متن الطائرات هو أمر حان لإجراء إصلاح شامل."

وقال إن سبيس إكس تطور خدمة من شأنها أن تسمح لكل راكب على متن طائرة ببث محتوى كما يمكنهم فعله فى منازلهم.

وقدمت SpaceX طلبًا إلى FCC فى أغسطس من العام الماضي للحصول على نوع قوي من هوائي Starlink يمكنه تحمل البيئات القاسية المخصصة للاستخدام على الطائرات والسفن وأنواع أخرى من المركبات المتحركة.

وبعد شهرين كشف ملف آخر للجنة الاتصالات الفيدرالية أن سبيس إكس ستختبر "محطة مستخدم الهاتف المحمول" الجديدة على متن طائرة لمدة ستة أشهر.

وعلى الرغم من أن دلتا قد اختبرت بالفعل تقنية Starlink ، إلا أن مؤسس شركة Summit Ridge Group (شركة استشارية ذات خبرة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية) صرح J. Armand Musey للصحيفة أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى يشهد النطاق العريض للأقمار الصناعية الخاص بشركة SpaceX اعتمادًا واسع النطاق.

ولا يزال يتعين عليه تحديد وقت مع شركات الطيران لتثبيت محطات على طائراتهم، فى حين أن المزيد من المنافسين الراسخين يتخذون أيضًا خطوات لتحسين خدماتهم.