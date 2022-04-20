شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تدعو رواد الفضاء من الدول الأخرى للمشاركة بمشاريع محطتها المدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الصين دعواتها لرواد الفضاء من الدول الأجنبية للمشاركة في العمل على متن محطتها المدارية التي تنوي تشغيلها بشكل رسمى العام الجارى، وفقا لتقرير RT .

وحول الموضوع قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال لقاء صحفي: " تدعو السلطات الصينية رواد فضاء من دول أخرى للانضمام إلى مشاريع المحطة المدارية الصينية والتي ستبدأ العمل بشكل طبيعي بحلول نهاية عام 2022".

وردّا على سؤال أحد الصحفيين حول آفاق التعاون الدولي فيما يتعلق بشؤون المحطة قال المتحدث " نحن مستعدون للتعاون مع جميع الدول.. المحطة المدارية الصينية توجه دعوتها لرواد الفضاء الأجانب للانخراط في استكشاف الفضاء مع رواد الفضاء الصينيين".

وأشار وانغ وين بين إلى "أن بكين تناقش هذه المسائل حاليا مع الأمم المتحدة، وتخطط للبدء بمشاريع بحثية مشتركة مع الدول الأخرى على متن المحطة بحلول نهاية العام الجارى.

ومن المخطط أن تعمل المحطة المدارية الصينية لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.