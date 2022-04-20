شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. واتساب يتيح إخفاء معلوماتك الشخصية عن جهات اتصال معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإخفاء آخر مرة شوهدوا فيها، وصورة ملف التعريف، وحول التفاصيل من جهات اتصال معينة.

ووفقًا لمتتبع WhatsApp beta WaBetaInfo ، تتوفر الميزة الجديدة الآن لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS 22.9.0.70 من TestFlight.

إليك كيفية عمل الميزات:

يتيح لك تطبيق واتساب قريبًا إخفاء معلوماتك الشخصية من جهات اتصال معينة، ويوفر واتساب ثلاثة خيارات فقط لإظهار معلوماتك الشخصية بما في ذلك آخر ظهور وصورة الملف الشخصي وما إلى ذلك.

تشمل الخيارات الثلاثة الجميع وجهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد، فإذا كنت قد قمت بتعيينها على "الجميع" ، فستكون معلوماتك الشخصية مرئية لأي شخص، بينما يعرض خيار "جهات الاتصال الخاصة بي" بياناتك فقط لأولئك الذين قمت بحفظ أرقام هواتفهم على هاتفك. يخفي خيار "لا أحد" كل التفاصيل الخاصة بك عن الجميع.

لكن يجلب التحديث الأخير خيارًا آخر يسمى "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" وهو متاح بالفعل لـ "الحالة".

سيسمح لك الخيار الجديد بإخفاء بعض الأشخاص من رؤية معلوماتك الشخصية على WhatsApp. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى تعيين آخر ظهور لك أو على وشك "لا أحد"، يمكنك تحديد بعض جهات الاتصال الذين لا تريد أن تظهر لهم صورة ملفك الشخصي وآخر مرة شوهدت فيها وحول التفاصيل.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه عند تحديد جهات الاتصال في آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، لن تتمكن من رؤية آخر ظهور لهم ، ولكن يمكنك رؤية صورهم وصور ملفهم الشخصي، كما ذكرنا سابقًا، يتم الآن طرح الميزة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية ، ويتوقع أن يتم نشرها قريبًا للجميع وفقا لبعض تقارير.

في الشهر الماضي ، أصدر WhatsApp الإصدار التجريبي من WhatsApp لتحديث Android 2.22.8.9 ، والذي يسمح لمختبري الإصدار التجريبي من Android بإخفاء آخر مرة شوهدوا فيها وتفاصيل صورة الملف الشخصي عن أشخاص معينين.

ويعمل WhatsApp أيضًا على "ردود أفعال Emoji" التي ستتيح للأشخاص مشاركة عواطفهم بسرعة دون أي رسالة. ومع ذلك لم يتم الكشف عن الجدول الزمني الدقيق لهذه الميزات.