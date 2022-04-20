شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحتفل بمرور عام على أول رحلة تاريخية لطائرة المريخ بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل فريق ناسا في مختبر الدفع النفاث (JPL) في جنوب كاليفورنيا بمرور عام على أن أصبحت مروحيتها المروحية المبتكرة أول طائرة تحقق طيرانًا محكمًا ومحركًا على كوكب آخر.

تمت أول رحلة لشركة Ingenuity في 19 أبريل 2021 ، واحتفل الفريق بالمناسبة من خلال مشاركة مقطع فيديو يظهر تلك اللحظة الخاصة قبل 12 شهرًا عندما وردت أنباء تفيد بأن الطائرة التي تشبه الطائرة بدون طيار قد نجحت في تنفيذ أول رحلة لها رقمًا قياسيًا حسبما نقل موقع Digitartlends.

وأمضى الفريق سنوات في تصميم وبناء واختبار المروحية التي يبلغ وزنها 4 أرطال وارتفاع 19 بوصة قبل ربطها بالجزء السفلي من المركبة الجوالة المثابرة وإرسالها إلى الكوكب الأحمر.

بعد الوصول إلى المريخ في فبراير 2021 ، قامت شركة Ingenuity بأول رحلة لها بعد شهرين ، حيث حلق في سماء المريخ على ارتفاع منخفض لمدة 39 ثانية. التقطت إحدى كاميرات Perseverance اللحظة التاريخية:

كانت الرحلة مهمة لأنها أثبتت أن الإبداع يمكنه التعامل مع الغلاف الجوي الرقيق للغاية للمريخ ، والذي هو أرق 100 مرة من الغلاف الجوي للأرض. كما أعطت مهندسي ناسا الإلهام للنظر في تصميمات أكثر تعقيدًا للطائرات العمودية المستقبلية التي يمكن استخدامها لمساعدة البعثات القادمة إلى المريخ.

في الأشهر الـ 12 منذ رحلتها الأولى ، أكملت شركة Ingenuity رحلاتها المعقدة بشكل متزايد ، حيث سجلت إجمالي 46 دقيقة في الجو وسافرت 3.6 ميل (5.8 كيلومترات) عبر 25 مهمة منفصلة.

وشهدت أحدث رحلة للطائرة ، والتي تمت في 8 أبريل ، أنها سجلت رقماً قياسياً جديداً في السرعة بلغ 12.3 ميلاً في الساعة (5.5 متر في الثانية) بينما قطعت مسافة قياسية بلغت 708.4 متر.

أطول وقت في الهواء خلال رحلة واحدة هو 169.5 ثانية ، تم تسجيله في مهمة الصيف الماضي.

بأداء يفوق التوقعات، قام الفريق في مختبر الدفع النفاث بتحويل الإبداع من مشروع عرض تقني إلى مرحلة عرض عمليات بعد أربع رحلات فقط، وهي خطوة مهدت الطريق للطائرة المروحية لمساعدة المثابرة في استكشافها للكوكب البعيد حيث تسعى للعثور على دليل على الحياة الميكروبية القديمة.

منذ ذلك الحين تستخدم الطائرة الكاميرات الموجودة على متنها لتصوير التضاريس لمساعدة فريق مختبر الدفع النفاث على تخطيط مسارات آمنة وفعالة للمثابرة لاتخاذها بين المواقع المهمة.

ولكن كما قد تتوقع مع قطعة من المجموعة الجديدة، لم يكن كل شيء سلسًا بالنسبة إلى Ingenuity وكان على الفريق التغلب على العديد من المشكلات الفنية على طول الطريق. قدرتها على التغلب على هذه المشاكل من على بعد ملايين الأميال لإرسال طائرة الإبداع إلى الفضاء مرارًا وتكرارًا هي علامة على التصميم المذهل للطائرة الهليكوبتر ومهارات المهندسين الرائعة.