بالأرقام صفعة قوية لـNetflix: خسارة 200 ألف مشترك

خسرت "نتفليكس" 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنهاية العام 2021 في حين كانت تتوقع إضافة 2.5 مليون مشترك.هذه الخسارة تعني عمليًّا انخفاض سعر أسهمها 26 بالمئة في التبادلات الإلكترونية.وكانت وول ستريت قد نبّهت في كانون الثاني الشركة من ضعف نمو المشتركين.وانعكس تعليق الخدمة في روسيا بعد غزو أوكرانيا، سلبًا على الشركة إذ خسرت 700000 مشترك، فلولا ذلك كانت الشركة قد حصلت على 500 ألف مشتراك إضافي.

من جهة ثانية، فاقم الخسارةَ تشاركُ الحساب الواحد على المنصّة.

وفي هذا الخصوص تستكشف نتفليكس طرقًا لجني الإيرادات من 100 مليون أسرة تشاهدها من خلال الحسابات المشتركة، بما في ذلك 30 مليون في الولايات المتحدة وكندا.