شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأفضل من حيث الإنتاجية والتنقل.. حاسب HUAWEI MateBook E 2 فى 1 متوفر الآن فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة، 19 مارس 2022، لأول مرة فى السوق المصري، أعلنت شركة هواوى لأعمال المستهلك اليوم عن إطلاق حاسب HUAWEI MateBook E الجديد، وهو أول حاسب محمول فائق النحافة 2 فى 1 من هواوي، حيث يتميز بأول شاشة OLED HUAWEI على الإطلاق فى حاسب محمول. كما يقدم الجهاز الجديد فكرة ضم 3 أجهزة فى جهاز واحد، حيث يصور التجربة الكاملة للحاسب الشخصى والجهاز اللوحى والهاتف المحمول فى جهاز واحد بتصميم جديد من نوعه وميزات تفاعل ذكى وأداء احترافى مدعومًا بنظام التشغيل Windows 11 ومعالج Intel Core من الجيل الحادى عشر وميزات الجهاز الفائق، مما يجعله أداة إنتاجية قوية يمكن الاعتماد عليها لإنجاز مختلف المهام اليومية.

هذا ويأتى جهاز HUAWEI MateBook E بشاشة عرض OLED من هواوى لأول مرة على الإطلاق، حيث تأتى بمقاس 12.6 بوصة بدقة ألوان احترافية وسطوع يصل إلى 600 شمعة فى المتر المربع لتجربة مشاهدة مريحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90 بالمائة سطوع كبير توفر تجربة مشاهدة مريحة، حيث تدعم التدرج اللونى العريض P3 ودقة الألوان العالية، ويجعل الأفلام تبدو بقمة الواقعية على الشاشة. علاوةً على ذلك، توفر الشاشة تقنية تخفيض الضوء الأزرق على مستوى الأجهزة لمنح العين المزيد من الراحة. ويستفيد حاسب HUAWEI MateBook E المحمول الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق فى تعزيز الإنتاجية والإبداع. ويتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل بين الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بالسحب والإفلات البسيط!

ويمكن للمستخدمين الحصول على جهاز HUAWEI MateBook E مع إمكانية الاختيار بين نسختيه بمعالجى Intel® Core i5 ™ و Intel® Core i7 ™من الجيل الحادى عشر ، والإستمتاع بالعروض المتوفرة خلال الفترة الحالية والحصول على قلم HUAWEI M-Pencil وجهاز HUAWEI MateDock 2 Docking Station هدية مجانية، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

يتميز حاسب HUAWEI MateBook E بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادى عشر ، حيث يمكنك الاختيار بين نسختين Intel® Core i5 ™ و Intel® Core i7 ™ وبطاقة رسومات Intel® Iris® Xe. كما يأتى بذاكرة تخزين 8 جيجابايت و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى ثنائية القناة ومحرك أقراص الحالة الصلبة عالى السرعة بسعة تصل إلى 512 جيجابايت للحصول على أداء رائع لتعدد المهام وتلبية احتياجات التخزين. تأتى جميع طرازات الحاسب المحمول بشكل قياسى مع مروحة زعنفة القرش المستقلة وتتضمن كومة من ثمانى طبقات لتبديد الحرارة.

واستنادًا إلى تقنيات هواوى الموزعة، تساعد مزايا التعاون والعرض على عدة شاشات بين الحاسب والهواتف الذكية فى سد الفجوة بين أنظمة التشغيل المختلفة، مما يتيح التعاون السلس بين الأجهزة، ومشاركة الملفات، والتحكم بالشاشات المتعددة. وبفضل خاصية العرض على شاشات متعددة، يمكن توصيل هاتفك بحاسب HUAWEI MateBook E المحمول لتشكيل جهاز فائق. فبمجرد الاتصال، يستطيع الحاسب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف، بينما يمكن استخدام الهاتف الذكى كجهاز تحكم بالحاسب، مما يتيح عرض الملفات الموزعة، ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أى وقت مضى. ويتوسع جهاز HUAWEI MateBook E الجديد فى قدرات الجهاز الفائق من هواوى -Device HUAWEI Super مع ميزات الاتصال المبتكرة متعددة الأجهزة، حيث يمكن لهذا الحاسب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالهواتف الذكية المتوافقة ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C أو تزويدك لاسلكيًا بالتعاون المستقبلى متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإفلات بسيط إيماءات.

حاسب HUAWEI MateBook E الجديد هو حاسبب محمول خفيف الوزن ومحمول يتميز بتصميم بسيط. يزن حوالى 709 جم فقط ويبلغ سمكه 7.99 مم فقط. توفر الحواف الدائرية على طول الجوانب جمالية حديثة بينما توفر أيضًا قبضة مريحة. HUAWEI MateBook E هو أول حاسب محمول من هواوى مزود بنظام التشغيل Windows 11. يوفر Windows 11 الجديد تجارب جديدة، حيث يزود أجهزة الحواسب المحمولة 2 فى 1 بواجهة مستخدم أبسط، وتحكم باللمس أعلى استجابة، وإيماءات شاشة تعمل باللمس أكثر ثراءً، وتجربة لوحة مفاتيح افتراضية جديدة تعمل باللمس تعمل على تحسين تجربة الـ 2 فى 1 فى شكل حاسب محمول وجهاز لوحي.

باعتباره أول حاسب محمول من هواوى يدعم قلم HUAWEI M-Pencil ، يوفر HUAWEI MateBook E تجربة كتابة استثنائية كانت فى السابق حصرية لأجهزة هواوى اللوحية. يوفر القلم استجابة رائعة مع 4096 مستوى من حساسية الضغط وزمن انتقال يبلغ 2 مللى ثانية. قام Windows 11 المثبت مسبقًا أيضًا بتحسين ميزات اللمس التى تعالج المشكلات الشائعة لدى المستخدمين عند استخدام أجهزة الحواسب المحمولة فى وضع الجهاز اللوحي. الآن، يدعم نظام التشغيل الإيماءات متعددة الأصابع لتبديل المهام، مما يبسط بشكل كبير عناصر التحكم المعقدة متعددة المهام للحصول على تجربة وضع الجهاز اللوحى المحسنة بشكل كبير.

يأتى جهاز HUAWEI MateBook E بأربعة ميكروفونات. مع حل HUAWEI SOUND® الكامل المكدس الذى يستفيد من خوارزميات الأجهزة والبرامج. يتم تقليل الضوضاء المحيطة بشكل فعال من خلال تقنية إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعى التى طورتها هواوى وتقنية تحسين الصوت الشخصية للحصول على تجربة مستخدم أفضل فى المكالمات الصوتية. يمكن للحل أيضًا تحسين الصوت تلقائيًا لأربعة سيناريوهات شائعة (الموسيقى والأفلام والمكالمات والألعاب). تحتوى الكاميرات الأمامية والخلفية فى حاسب HUAWEI MateBook E المحمول على مستشعرات عالية الدقة وعدسات ذات فتحة واسعة.