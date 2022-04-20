شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: 20% من جميع المواد المستخدمة فى منتجاتها خلال 2021 أعيد تدويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تفاصيل جديدة حول الاستخدام المتزايد للمحتوى المعاد تدويره عبر منتجاتها، حيث قدمت الشركة لأول مرة الذهب المعاد تدويره المعتمد وضاعفت استخدام التنجستن المعاد تدويره والعناصر الأرضية النادرة والكوبالت، وأكدت الشركة أنه تم إعادة تدوير ما يقرب من 20٪ من المواد المستخدمة في منتجات أبل في عام 2021.

وكشفت الشركة أيضًا عن تفاصيل جديدة حول هذا التقدم وجهودها الابتكارية في إعادة التدوير والطاقة النظيفة في تقرير التقدم البيئي لعام 2022، وإلى جانب ذلك ، شاركت الشركة أيضًا طرقًا جديدة يمكن للعملاء من خلالها الاحتفال بيوم الأرض ، بما في ذلك دعم الصندوق العالمي للحياة البرية باستخدام أبل Pay.

ومن خلال الموارد التعليمية والمحتوى المنسق والأنشطة التفاعلية عبر الأنظمة الأساسية، يمكن لعملاء أبل اغتنام الفرص لتقدير جمال الطبيعة أينما كانوا، والتعرف على القضايا الرئيسية مثل تغير المناخ، ودعم الأسباب والمجتمعات التي تعمل على حماية الكوكب، استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها والتي يتم الحصول عليها من مصادر مسؤولة عبر منتجات أبل

ولمساعدة شركائها في إعادة التدوير على البناء على هذا الزخم في جميع أنحاء العالم، أعلنت أبل اليوم عن أحدث ابتكاراتها في إعادة التدوير، Taz، وهي آلة تستخدم نهجًا رائدًا لتحسين استعادة المواد من إعادة تدوير الإلكترونيات التقليدية، وتدعي شركة أبل أن حوالي 50 ٪ من إجمالي الألومنيوم الذي تشحنه أبل في منتجاتها جاء من مصادر معاد تدويرها، مع وجود العديد من المنتجات التي تتميز بنسبة 100 في المائة من الألمنيوم المعاد تدويره في العلبة في عام 2021.

وتهدف الشركة أيضًا إلى القضاء على استخدام البلاستيك في عبواتها تمامًا بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه ، بحلول عام 2021، تشتمل عبوات أبل على 4٪ فقط من البلاستيك، وبالإضافة إلى ذلك ، تضمنت منتجات أبل في عام 2021 ما يلي:

45٪ من العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها المعتمدة، وهي زيادة كبيرة منذ أن أدخلت أبل العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها في أجهزتها.

30٪ من القصدير المعاد تدويره المعتمد، مع جميع أجهزة iPhone و iPad و AirPods و Mac الجديدة التي تتميز بقصدير معاد تدويره بنسبة 100 في المائة في لحام لوحات المنطق الرئيسية الخاصة بهم.

13٪ كوبالت معاد تدويره معتمد، يُستخدم في بطاريات iPhone التي يمكن تفكيكها بواسطة روبوت أبل لإعادة التدوير Daisy وإعادته إلى السوق، الذهب المعاد تدويره المعتمد، المميز - لأول مرة في أي من منتجات أبل - في طلاء لوحة المنطق الرئيسية والأسلاك في الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية لـ iPhone 13 و iPhone 13 Pro.

وقالت ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة في شركة أبل: "مع انضمام الناس حول العالم للاحتفال بيوم الأرض، نحقق تقدمًا حقيقيًا في عملنا لمعالجة أزمة المناخ ولنصنع منتجاتنا يومًا ما دون أخذ أي شيء من الأرض"، السياسات والمبادرات الاجتماعية.

"وتساعد وتيرة الابتكار السريعة لدينا بالفعل فرقنا على استخدام منتجات اليوم لبناء المستقبل ، وبينما تنتقل سلسلة التوريد العالمية لدينا إلى طاقة نظيفة ، فإننا نرسم مسارًا تتبعه الشركات الأخرى."