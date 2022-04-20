شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد سيحصلون قريبا على ميزة جديدة لمشاركة الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسمح جوجل قريبًا لمستخدمي أندرويد و Chrome OS بمشاركة الملفات بسرعة عبر ميزة المشاركة القريبة، ووفقًا للتغريدات الأخيرة لـ Esper’s Mishaal Rahman ، ستتيح لك ميزة "مشاركة قريبة" أو "Nearby Share" قريبًا مشاركة الملفات بين أجهزتك بسرعة دون أي موافقة، وفي الوقت الحالي ، عندما تحاول مشاركة أي ملف عبر مشاركة قريبة ، يتعين على المستلم الموافقة على طلب المشاركة الخاص بك من أجل الحصول على الملف، والغرض من هذه الخطوة الإضافية هو الحفاظ على الأجهزة آمنة من الملفات الضارة المحتملة التي قد يدفعها المحتالون.

وبحسب التقرير فإن وضع "self-share" سيسمح لك بمشاركة الملفات مع أجهزتك الأخرى دون أي مصادقة ، إذا تم تسجيل دخول كلا الجهازين باستخدام حساب جوجل نفسه، وسيتيح لك وضع "المشاركة الذاتية" الخاص بـ "مشاركة الملفات من مكان قريب" مشاركة الملفات بسرعة مع الأجهزة الأخرى التي تم تسجيل الدخول إليها في حساب جوجل نفسه دون الحاجة إلى الموافقة على المشاركة، ولم يتم طرح هذا بعد مما يمكنني رؤيته ، ولكنه موجود في أحدث إصدار من خدمات جوجل Play.

وتم رصد الإشارات إلى هذه الميزة لأول مرة منذ شهرين، وتجدر الإشارة إلى أن الوضع قيد التشغيل لا يسمى في الواقع "مشاركة ذاتية"، ولكن يشار إليه على هذا النحو في موارد التطبيق، ولم تكشف جوجل بعد عن أي شيء بخصوص الميزة حتى الآن ، لكن الصور تشير إلى أننا قد نكون قادرين على استخدام الميزة في المستقبل القريب.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، طرحت جوجل أداة مشاركة قريبة لأجهزة أندرويد قبل عامين. تتيح لك هذه الميزة مشاركة الملفات والروابط والصور والمزيد مع مستخدمي أندرويد الآخرين من حولك، إنه مشابه تمامًا لميزة AirDrop الموجودة في نظام Apple البيئي، وتختار ميزة "مشاركة قريبة" تلقائيًا أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة باستخدام تقنية Bluetooth أو Bluetooth منخفضة الطاقة أو WebRTC أو شبكة WiFi من نظير إلى نظير، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام الميزة دون أي اتصال بالإنترنت.